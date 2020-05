Víme, kdy vypukne letní slevové šílenství na Steamu

Steam a úniky dat o slevových akcích k sobě patří asi jako puk a Jaromír Jágr. Nedokážete si je bez sebe vlastně představit. Začátky slev na Steamu jsou prakticky vždy takovým veřejným tajemstvím, o kterém Valve mlčí a dělá, že se nic neděje. Opět se to potvrdilo, když se čínskému zdroji podařilo získat informace o nadcházejícím letním výprodeji, který Steam chystá. Informaci na Twitteru sdílel Pavel Djundik, který stojí za Steam Database a už párkrát prozradil informace o plánech Steamu. V posledním týdnu to bylo například předčasné potvrzení PC verze Yakuza: Like a Dragon.

Chinese sources are saying the Steam summer sale starts on 25th of June. Generally trustworthy, but not fully confirmed. — Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Podle uniklých informací se dočkáme akční nabídky 25. června, což se shoduje i se startem loňského výprodeje. Kromě slev bychom se také podle Djundika měli dočkat možností reakce na recenze hráčů, které nás mohou navést i k určitému systému odměn. Za ně bychom pak podle něj mohli dostávat například slevy na hry.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.



Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts. — Pavel Djundik (@thexpaw) May 9, 2020

Zatím ale informaci berte jako neoficiální a nedá se očekávat, že by ji Valve nějak potvrzovalo či vyvracelo. Její pravdivost si tak nejspíše ověříme až koncem června. Peněženky ale rozhodně mějte ve střehu. Výprodej jako každý rok určitě přijde alespoň s jednou nabídkou, která se nedá odmítnout.