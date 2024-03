Vindictus: Defying Fate je akční rubačka od Nexonu inspirovaná keltskou mytologií

Nexon plánuje opět navštívit svůj fantasy svět, který představil s MMORPG Vindictus v roce 2010. Tentokrát nás čeká ale něco zcela jiného. Defying Fate je akční RPG, ve kterém se v roli jedné z mnoha hratelných postav pustíme do rychlých soubojů proti potvorám všeho druhu. Tvůrci si jako inspiraci berou keltskou mytologii, což už samo o sobě dělá z nového Vindictus zajímavou záležitost.

I když je vydání ještě daleko, máte šanci si hru vyzkoušet už za pár týdnů. Od 13. do 18. března bude na Steamu probíhat pre-alpha test. Abyste se do něj mohli zapojit, stačí si hru přidat do seznamu přání. Vývojáři chtějí, aby si Vindictus vyzkoušelo co nejvíc hráčů. Poté mohou zapracovat zpětnou vazbu do budoucího vylepšování. Plná verze se pak vedle PC chystá také na konzole.

Při sledování traileru by vás mohlo napadnout, že půjde o další souls-like záležitost. Skutečnost je ale trochu jinde. Vindictus má mít blíže k titulům, jako je Devil May Cry. Jeho příběh, o kterém se máme dozvědět až v budoucnu, si projdeme v kůži jedné z mnoha hratelných postav, přičemž každá z nich bude mít odlišný styl boje. V průběhu testu si můžeme osahat Lann a Fionu, které můžete znát z původního Vindictus.

Z FAQ přiloženého k testu se také můžeme dočíst, že vývojáři plánují i multiplayer, ale sólo hraní bude tím hlavním. Vindictus: Defying Fate nebude mít otevřený svět, takže bude přímočařejší, jako klasické rubačky.

Zdroj: TZ