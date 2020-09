Virtuální Medal of Honor: Above and Beyond si zahrajeme v prosinci

Vypadá to, že o Vánocích bude přece jenom co dělat, Medal of Honor: Above and Beyond se totiž začne prodávat necelé dva týdny před Štědrým dnem, 11. prosince.

V Above and Beyond bude příběh zasazen do druhé světové války a my, jako jeden ze záškodníků, budeme mít za úkol co nejvíce znepříjemňovat vojenské životy nacistů a vlastně sabotovat co půjde.

Medal of Honor: Above and Beyond se však od svých předchůdců liší. Tento díl bude totiž určen pouze pro hraní ve virtuální realitě, což přineslo jak kladné, tak samozřejmě záporné ohlasy.