Vivat Slovakia, městská akce odehrávající se v Bratislavě, vychází v předběžném přístupu

Od včerejšího odpoledne máme možnost osahat si další projekt od našich východních sousedů. Team Vivat vydal v předběžném přístupu na Steamu svoji městskou akci Vivat Slovakia s cenovkou 27,99€, které se často přezdívá jako slovenské GTA. Prvotní verze nabídne celou Bratislavu a první polovinu příběhových misích, ve kterých se podíváme na nekalosti, které se na Slovensku děly v devadesátkách.

K dokonalosti má hra ještě daleko. Máme ale jistotu, že ještě letos bychom se měli dočkat plánované druhé poloviny obsahu. To znamená dokončení příběhové linky, přidání nových aktivit ve městě, psí parťák, městská hromadná doprava a řada dalších věcí. Finální verze se pak podle popisu na kartě hry má objevit někde mezi šesti měsíci a jedním rokem.

Z prvotních dojmů si Vivat Slovakia zatím vysloužilo kladné reakce díky vtípkům a povedenému slovenskému dabingu. Pokud se vše povede dotáhnout do konce, mohla by se z něj stát velmi příjemná záležitost. Mezi světovou tvorbu nejspíš neprorazí, ovšem jako prvotina týmu nepůsobí špatně. Hlavně, aby to neskončilo jen u slibů. Takový scénář nastal u loňského Last Holiday a hráči z toho rozhodně nadšeni nebyli.