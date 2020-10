Vnést Minecraft do Smash Bros trvalo pět let, Steve bude další DLC postavou

Bývalý produkční ředitel Minecraftu před pár dny na Twitteru prozradil několik zajímavých informací o historii spolupráce těchto dvou obrovských herních značek. V odpovědi na řetězec tweetu, ve kterém se hádalo, jak dlouho se společnosti snaží tuto spolupráci zažehnout, Kaplan napsal: „(tři) jsou málo. Nejméně pět." Připustil ale, že „netuší, kdy začaly samotné implementace."

K tématu se vyjádřil také ředitel projektu Smash Bros., Masahiro Sakurai: „Někdo z Nintenda takhle jednou přijde na mé pracoviště a řekne ’Pane Sakuraii, myslíte si že zvládnete do Super Smash Bros. Ultimate zakomponovat Minecraft?’ zatímco na mě zírá skrze jejich (Minecraftové) brýle." vzpomíná Sakurai. „Oni to řekli, jako by to mělo být něco snadného. Osobně si myslím, že si myslí, že se to všechno děje díky nějaké magii nebo něčemu takovému. Copak neví, jakým druhem her Minecraft je? Proto, aby to ve hře mohlo být, opravdu byla kouzla potřeba... Byl to prostě nemožný úkol!"

"Tak jsem tedy řekl: ’Ano, dokážu to."’

A zjevně jak řekl také udělal. Steve z Minecraftu byl odhalen jako další bojovník Super Smash Bros. Ultimate. Spolu se Stevem přichází i Alex, zombík a Enderman.