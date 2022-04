Vodafone otevírá na pražském Chodově herní esportové centrum PLAYzone Arena

Obří areál bude přístupný nejen fanouškům esportu, ale i široké veřejnosti.

V pražském obchodním centru Westfield Chodov už 25. dubna přivítá první

návštěvníky Vodafone PLAYzone Arena, multifunkční esportové centrum

rozkládající se na více než 1000 m2. V něm mohou návštěvníci nejen z řad

fanoušků esportů sledovat ty nejzajímavější soutěže přímo u baru, zahrát si na

téměř 60 herních počítačích nebo si vyzkoušet špičkové herní simulátory a

virtuální realitu.

Elektronický sport, zkráceně esport, přitahuje mnoho fanoušků nejenom po celém

světě, ale stále větší oblibě se těší i v Česku. Z průzkumu agentury STEM/MARK

vyplývá, že v tuzemsku se esportovým hrám věnuje 21 % populace – ať už jako hráči

nebo diváci. Nejen pro ně se otevře Vodafone PLAYzone Arena, která se rozkládá na

více než 1000 m2.

„I když se o esportu intenzivně hovoří až v poslední době, mnozí z nás se esportu

profesně věnují přes 15 let. S hráči, diváky i partnery už se nebudeme potkávat pouze

párkrát do roka na některém z našich eventů, ale můžeme je pozvat k nám do

Vodafone PLAYzone Areny, nového domova česko-slovenského esportu,“ popisuje

Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone.

Na návštěvníky Vodafone PLAYzone Areny čeká na místě moderní bar s bistrem, ve

kterém mohou před velkou LED obrazovkou sledovat ty nejzajímavější české i

zahraniční soutěže. Pokud si ale budou chtít sami zahrát, mají k dispozici téměř 60

počítačů, virtuální realitu či herní zařízení jako speciální gamingové křeslo.

