Volba obtížnosti dá hráčům Psychonauts 2 možnost být nesmrtelný

Studio Double Fine oznámilo, že jejich nejnovější počin Psychonauts 2 bude obsahovat také volbu nesmrtelnosti. Právě tahle možnost by mohla usnadnit přístupnost hry pro kohokoli, nehledě na věk, zkušenosti nebo jiné faktory. Stejně taky podporují touto volbou myšlenku, že nezáleží na stupni obtížnosti, na kterém hrou projdete, když danou hru dotáhnete do konce a užijete si to.

Psychonauts 2 zamíří na PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One a Xbox Series X/S už 25. srpna 2021.