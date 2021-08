VR brýle pro PS5 nabídnou HDR OLED displej a podporu hybridních her

Nová generace konzole Playstation musí zákonitě přijít i s novou generací brýlí virtuální reality. Informací o ní je zatím spíše poskromnu, Sony v únoru odhalilo ždíbky důležitých specifikací a my tak víme, že další generace brýlí PSVR nabídne vyšší rozlišení, lepší pozorovací úhel, kvalitnější trackování pohybu a jediný kabel, který zjednoduší manipulaci a připojení.

Spekulace: Sony PS VR 2 nabídne čtyřikrát vyšší rozlišení než první generace

Kanál PSVR Without Parole nyní vyrukoval s informací, že Sony nedávno drželo privátní konferenci, ve které se s vybranými vývojáři podělilo o čerstvé informace ohledně headsetu. Ten by měl mít rozlišení 4000 x 2040 pixelů (2000 x 2040 na jedno oko) a podporu sledování pohybu očí, díky které dokážou brýle renderovat méně pixelů v periferních oblastech, čímž zlepší výkon her.

Kanál také dodává, že jakési neznámé zařízení s kódovým označením NGVR (možný interní název pro PSVR 2) bude mít mimo jiné HDR OLED displej a 110 stupňové zorné pole. Mluvilo se také o ovladačích, které by prý měly nabídnout kapacitní dotykové senzory pro palec, ukazováček a prostředníček. Senzory pak dokážou rozpoznat, kdy je ovladač držen a jak daleko od něj prsty jsou.

Posledním střípkem informací je, že by brýle měly být oficiálně představeny začátkem roku 2022. Počkejme si.