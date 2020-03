Vrátí se další GTA do Vice City? Možná na to poukazuje GTA Online

O dalším GTA kolují spekulace a domněnky už solidní řádku měsíců, ne-li let. Nyní se přihazuje další polínko do ohně. Uživatel Imguru s přezdívkou Tenet007 nahrál obrázek, který ukazuje podobnost v topologii mezi nedávno vydanou trasou okruhu v GTA Online - mapou "Height of Society” - a mapou Spojených států, která zvýrazňuje státy Florida, Mexiko a Michigan. To znamená, že by se šestý díl hry mohl vrátit do prosluněného Vice City, fiktivní verze města Miami na Floridě.

Už dříve jsme slyšeli celou řadu spekulací a úniků, že GTA 6 by se mohlo odehrávat ve Vice City i mimo USA, v Jižní Americe. Zpráva z roku 2018 také naznačuje, že hra by mohla přinést první ženskou protagonistku série. Prozatím jde ale o čiré spekulace.