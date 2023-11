Vrátíme se do hlubin oceánu. Další Subnautica má vyjít začátkem roku 2025

Není výjimkou, že se ve finančních zprávách společností objevují hry, které ještě nebyly oficiálně odhaleny běžnou cestou. Posledním takovým případem je Krafton, v jehož reportu se píše o nové Subnautice. Studio Unknown World má s jejím vydáním počítat na první polovinu roku 2025. Fanoušci podvodního přežívání si tedy chvíli počkají, ale vzhledem k tomu, že Subnautica ve svém žánru patří mezi to nejlepší, určitě bude čekání stát za to.

Bližší informace o zasazení či dalších konkrétních prvcích, které nová Subnautica přinese, bohužel zatím neznáme. Do vydání je času dost, takže vývojáři ještě mají spoustu příležitostí k tomu, aby nám vše do detailu představili. Tou nejbližší je předávání cen The Game Awards, i když na odhalení tohoto projektu je to možná ještě příliš brzo.

Zdroj: Rock Paper Shotgun