Vše, co jste chtěli vědět o historii Xboxu. Microsoft natočil skvělý dokument, je zdarma na YouTube

Když firma připraví dokument o své vlastní historii, čekali byste oslavné ódy a nudu. Power On: The Store of Xbox se tomu ale vymyká. Microsoft pomohl na svět dokumentu, který nešetří kritikou a nebojí se tnout do živého. Je k vidění zdarma na YouTube.

Má šest dílů po 40 minutách (zde je playlist), celkem tedy čtyři hodiny nabité informacemi pokrývající více než dvacetiletou historii od vzniku prvního Xboxu až po vydání posledního Xboxu Series X. Nechybí ani české titulky. Dokument už je sice skoro dva roky starý, ale plul dost pod radarem a neměl tolik pozornosti, kolik by si zasloužil.

Power On míchá tradiční „mluvící hlavy“ s historickými záběry. Vystupují v něm důležití manažeři, inženýři i markeťáci Microsoftu, exzaměstnanci konkurence, novináři, analytici i fanoušci včetně několika celebrit.

Celá série začíná tím, jak Xbox vůbec přišel na svět. Proč má tak divný název, který ale ze všech zvažovaných byl nakonec stejně nejlepší. A jak se vůbec podařilo přesvědčit Billa Gatese a Steva Ballmera, aby dali miliardu dolarů na rozjezd riskantního podniku bandě uhrovatých nerdů, co sotva překročili práh dospělosti. To vše v době, kdy Microsoft byl všechno možné, jen ne zábavný. A lidé kolem Xboxu měli co dělat potlačit snahy nacpat do konzole Windows a Office.

Dokument se nebojí zacházet do technických detailů, jak například první Xbox byl jen převlečeným PC, který měl původně tak obří gamepad, že by byl v Asii neprodejný. Vysvětluje celou nepříjemnou kauzu „red ring of death“ s kolabujícími Xboxy 360. Microsoft také přiznává, jak musel rychle reagovat na popularitu pohybového ovládání Nintenda Wii, ale nemohl jej jednoduše zkopírovat, proto vymyslel Kinect. A jak na Kinectu a neherní zábavě postavil celý Xbox One, který fanoušky odvál k PlayStationu 4.

Na své si přijdou i ti, které zajímá historie videoher. S prvním Halo totiž Microsoft ukázal, že first person střílečky mohou dobře fungovat i na konzolích. Firma díky Xboxu zpopularizovala hraní přes internet s hlasovou komunikací a dala světu achievementy. A málem mu dala o revoluční GTA III, jenže lidé z Xboxu nevěřili úspěchu, a tak se Rockstar obrátil na Sony, které z městské akce vykřesalo nejprodávanější hru roku.

Závěr Power On pak ukazuje, jak se Microsoft poučil z neúspěšného Xboxu One. Jak firma zase začala budovat silný katalog her, nakupovat studia nebo jak spustila Game Pass a streamování přes cloud, díky němuž mohou hry fungovat úplně všude.