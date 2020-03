Vše, co víme o Baldur's Gate 3: invaze z cizího světa

Klasických old-school RPG v dnešní době vychází velmi málo. Pokud budeme brát jen velkou produkci, za posledních pár let bychom přírůstky do tohoto žánru spočítali na prstech jedné ruky. Blíží se ale návrat jedné legendy. Série Baldur’s Gate započala na konci roku 1998. Po chvíli přišel druhý díl, ale na regulérní pokračování jsme si museli počkat pěkně dlouho. Už letos bychom se ale měli dočkat první ochutnávky.



Řada filmečků a bližších pohledů na hrdiny rozšíří příběhové pozadí

Jak je zmiňované každou chvíli v souvislosti s novým Baldur’s Gate 3, pracuje na něm studio Larian. To se v posledních letech proslavilo s jejich dvojicí dílů masivního RPG Divinity: Original Sin. Hráči Larian berou jako studio, které zkrátka RPG žánr umí, takže tuto legendární značku snad nemohl dostat vhodnější tým. Po prvních ukázkách přímo ze hry ale přišlo od fanoušků pár negativních ohlasů.

Důvod k tomu komunita má hlavně kvůli odlišnosti ohledně soubojového systému. Pokud jste původní dva díly hráli, jistě víte, že celá hra běžela v reálném čase s tím, že jste mohli pauzovat a plánovat akce pro členy party. V pokračování to bude trochu jinak. Larian použije systém, který se jim osvědčil už v Divinity. Průzkum světa tedy stále bude v reálném čase, souboje se ale budou odehrávat na tahy. Záleží tak spíše na osobních preferencích, kterému stylu dáváte přednost. Během bitvy by pak mělo být více možností interakce s prostředím.

Ještě, než se do bitev pustíte si samozřejmě budete muset vytvořit postavu. Možností bude požehnaně. Ve zveřejněném gameplay videu jich můžete vidět spoustu. Dle vývojářů jich bude při vydání plné verze hra obsahovat ještě více. To dost možná platí i pro povolání. Zatím jich známe 6 - bojovník, čaroděj, lovec, klerik, zloděj a černokněžník. Nejde ale jen o výběr vzhledu a povolání, pro svoji postavu také budete volit její příběhové pozadí. Následně to bude ovlivňovat průběh příběhové linky a možnosti v konverzacích.



Novinka si rozhodně bere inspiraci z výborné série Divinity: Original Sin

Když už jsme u toho, tak zdejší příběh je postavený na páté edici Dungeons & Dragons. Vydavatelství Wizards of the Coast, které má na toto univerzum práva, s Lariany spolupracuje a dohlíží, aby všechny reálie světa seděly tak, jak mají. Dle slov Swena Vinckeho, zakladatele Larian Studios, ale nebylo získání licenci zrovna snadné. O Baldur’s Gate měli zájem ještě před vydáním druhého Divinity: Original Sin. Na požehnání od WotC si ale museli počkat. Nakonec se dočkali a sami si mohou vytvořit svůj vysněný projekt.

"Nepřátelská rasa, které se říká mind frayers, si vytvořila lodě, které jim umožňují cestovat mezi světy."

Přiznáme se, že sami se v univerzu Dungeons & Dragons moc nevyznáme. Těm znalejším z vás ale jistě řekne něco více, že příběh bude zasazený do současné éry Forgotten Realms. Nepřátelská rasa, které se říká mind frayers, si vytvořila lodě, které jim umožňují cestovat mezi světy. Pokud nevíte, o koho se jedná, tak jsou to ty chapadlaté potvory z traileru. Nyní tedy podnikají invaze do cizích světů, zajímají otroky a ničí každého, kdo se jim postaví. Mind frayeři jsou pradávná a nebezpečná stvoření známá skrz celý D&D vesmír.

K ovládnutí mysli lidí používá tento tajemný nepřítel parazity, kteří se skrz celé území šíří jako nákaza. Na naši partu hrdinů ale z neznámého důvodu nemá takové účinky, jako na běžného člověka. Nestávají se z nich nemyslící sluhové, právě naopak. Díky tomuto parazitovi nabyli nových schopností, které jim pomohou v boji s nebezpečnou hrozbou. Základní body hlavní příběhové linky tedy jsou zjistit, proč u některých lidí parazit reaguje odlišně, během toho si to vyřídit s návštěvou z jiného světa a mezi tím třeba přijdete i na to, co je sem vůbec táhne.



Konverzace opět nabídnou spoustu různorodých možností

Samozřejmě to ale nebude jen o jednom questu. V průběhu hry se podíváte do rozmanitých lokací, potkáte spoustu zajímavých postav a samozřejmě nebudou chybět desítky vedlejších úkolů. K masivním RPG samozřejmě také patří rozvleklé konverzace a texty. Zatím to vypadá, že bude vše dabované, takže nehrozí, že jako u většiny japonských RPG budou postavy během konverzací potichu.

A kdy si tedy sami zahrajeme? Přesné datum zatím známo není, ale verze předběžného přístupu by měla být dostupná ještě během letošního roku. Dle prezentované ukázky, která ukazuje hru prý tak po 10-20 hodinách hraní, už mají vývojáři hotovou docela velkou část. Od dokončení je ale celý projekt stále ještě daleko. Zatím je oznámená pouze verze pro PC a Google Stadia, ale pokud budou Lariani postupovat stejně jako u předchozích her, později by měly dorazit i verze pro konzole.