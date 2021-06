Vybrali jsme nejlákavější herní pecky, které se ukázaly na výstavě E3

Ne všichni měli tu možnost sledovat veškeré konference z letošní E3. To ale vůbec nevadí, my jsme si tu práci samozřejmě dali a v následujícím přehledu vám tak můžeme přinést výběr těch nejzásadnějších her, které byly oznámeny či nějakým způsobem nově přiblíženy. Jde o hry, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Takže papír, tužku a jdeme na to. S.T.A.L.K.E.R. 2 - drsný radioaktivní svět Platformy: PC, Xbox Series X/S Datum vydání: rok 2022 Existují hry, na které se herní komunita těší a potom hry, které jsou doslova vymodlené. Mezi druhou skupinu můžeme zcela jistě zařadit pokračování kultovního titulu S.T.A.L.K.E.R. Nově jsme konečně měli možnost zhlédnout ohromující trailer, který láká hráče na atmosférickou výpravu do radioaktivitou zamořené oblasti. A vše vypadá přesně tak, jak bychom si představovali.

Čeká nás hutná akce s hororovou atmosférou I pokračování s podtitulem Heart of Chernobyl naváže na systém A-Life 2.0, který se postará o reálně vypadající a živoucí dynamický svět Zóny, jenž žije vlastním životem, avšak reaguje na počínání hráče. Veškerá rozhodnutí tak budou mít skutečný vliv na následné události, což bude vyžadovat opatrný postup celou hrou. Nikdo z vás totiž jistě nechce narušit křehkou rovnováhu zdejšího světa. Z traileru na nás dýchla ohromující atmosféra, která dala vzpomenout nejen na první díl, ale též na ne tak staré Metro Exodus. Vypadá to na nezapomenutelný zážitek, který snad bude stát za to dlouhé čekání. Dočkáme se již příští rok, kdy hra dorazí na PC a Xbox Series S/X. Pokud vše klapne tak, jak je plánováno, jednotlivé díly bude dělit dlouhých patnáct let.

Forza Horizon 5 - ať žije Mexiko Platformy: PC, Xbox Series X/S, Xbox One Datum vydání: 11. září 2021 Další přírůstek do královské série Forza není úplně překvapivým oznámením, které by nás vystřelilo z bot. Již dlouho na veřejnost nějaké ty informace prosakovaly, jistotu jsme však rozhodně neměli. Vše změnila nedělní Xbox konference, která potvrdila většinu zvěstí. Forza Horizon 5 bude, a to dokonce ještě letos.

Forza Horizon 5 vypadá neskutečně nádherně a realisticky Potvrzeny byly zároveň šuškandy o tom, že protentokrát nás vývojáři vezmou do Mexika. Několika minutové záběry ze hry ohromily úžasným grafickým zpracováním, které v next-gen podání vypadá naprosto famózně, místy až k nerozeznání od skutečnosti. Zajímavostí je, že herní prostředí bylo modelováno pomocí fotogrammetrie. Tak např. samotná obloha ve hře bude představovat skutečné 24hodinové záběry z Mexika. Čeká na nás obrovský herní svět, který nebude určen jen pro samotné závodění, ale rovněž pro detailní prozkoumávání. Velký důraz vývojáři kladli na přestavení multiplayerových režimů, na kterých bude hra postavena. Jako vždy totiž bude platit, že nejlépe si hru užijete v online světě. Ani na hráče samotáře však Playground Games pochopitelně nezapomínají. No vypadá to na velkolepou adrenalinovou jízdu. Titul vychází již 9. listopadu, a to na PC, Xbox One a Xbox Series X/S. Ve stejný den bude hra samozřejmě dostupná i ve stále rozrůstajícím se členském programu Game Pass.

Pokračování The Legend Of Zelda Platformy: Nintendo Switch Datum vydání: rok 2022 Ani majitelé Nintendo Switch během E3 rozhodně nemuseli smutnit. I pro ně byla připravená konference, která odhalila spoustu plánů vývojářů do budoucna. Tím jednoznačně nejžhavějším artiklem se zcela nepochybně stalo pokračování legendárního titulu TheLegend Of Zelda: Breath Of The Wild, na které se můžeme těšit již příští rok. Samotný podtitul prozatím oznámen nebyl.

Novodobá Legend Of Zelda se dočká druhého dílu Samotná myšlenka nového dílu není tak úplně čerstvou zprávou, neboť tuto skutečnost jsme se dozvěděli již před dvěma lety. Od té doby však mnoho informací na povrch neprosáklo. Gameplay záběry ze hry rozhodně potěšily a zdá se, že se opět můžeme těšit na krásnou a rozlehlou hru plnou dobrodružství ve světě, který přímo vybízí k prozkoumávání. Shlédnout jsme mohli nové herní prostředí, stejně tak jako lákavé herní mechaniky, schopnosti apod. Na detailnější přiblížení je však ještě poměrně dost času. Na hru se však pravděpodobně můžeme těšit již příští rok, a to dle očekávání na platformě Nintendo Switch.

Starfield - vesmírná odyssea Platformy: PC, Xbox Series X/S Datum vydání: 11. listopadu 2022 Zahanbit se během svého pásma nenechali ani vývojáři ze studia Bethesda. Během jejich show bylo ohlášeno několik zajímavých kousků, všechny však zastínila chystaná vesmírná opera Starfield. Informací bohužel stále není příliš mnoho, dočkali jsme se však premiérového traileru a několika nových obrázků. Tahle epická výprava napříč vesmírem vypadá rozhodně velkolepě.

Milovníci vesmíru se mají nač těšit Všeříkající je potom prohlášení jednoho z vedoucího projektu, Ashley Chenga: „Pro mě je to takový simulátor Hana Sola. Naskočte do lodi, prozkoumejte galaxii, bavte se“. Hra tak bude určena zejména milovníkům explorativních her, hráčům, pro které je i cesta cílem. Z hlediska struktury by dle vývojářů hra měla mít blízko ke Skyrimu. Chybět nebudou ani různé frakce, se kterými bude možné různorodě kooperovat. Další vesmírná odyssea je tak na spadnutí a my jen doufáme, že bude prosta obligátních Bethesda chyb a start se obejde bez větších komplikací. Ostatně času mají vývojáři ještě poměrně dost. Starfield vychází v listopadu 2022, pochopitelně na PC a konzoli Xbox Series X/S.

Guardians Of The Galaxy - nadějný reparát Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Datum vydání: 26. října 2021 Asi jen málokdo tušil, co může od prezentace Square Enix vlastně čekat. Přání většiny hráčů, tedy oznámení nového dílu ze série Tomb Raider, jsme se bohužel nedočkali, ale na nějaké to překvapení přeci jen došlo. Ohlášeno totiž bylo singleplayerové akční RPG z univerza Strážců Galaxie.

Další hrdinové vyráží do akce Fanoušci komiksových hrdinů tento přírůstek jistě budou vyhlížet s velkou netrpělivostí. Prezentované gameplay video sice vypadalo skvěle, z hlavy však nelze vytěsnit loňské zklamání v podobě herních Avengers, kteří se zařadili k největším zklamáním roku. Budeme však věřit, že se vývojáři z Eidos Montreal poučili a podobný fail nás již nečeká. Přestože herní záběry vypadají hodně podobně, titul naštěstí nebude koncipován jako „live service“, což byl u Avangers ten nejzásadnější problém. Půjde o plnohodnotné singleplayerové dobrodružství. Plně tak doufáme, že herní Strážci Galaxie budou tím, co jsme očekávali již loni, ovšem v jiném univerzu. Nakročeno je skvěle, jen to nepos….

Battlefield 2042 - budoucnost bez kampaně Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Datum vydání: 22. října 2021 Velkou pozornost vzbudily také záběry z chystaného pokračování série Battlefield, tentokrát s podtitulem 2042. O tomto názvu se již nějakou dobu šuškalo a z logiky věci by zapadal do celkového portfolia série, nicméně oficiálního potvrzení jsme se dočkali až na E3. Je tedy jasné, že po první a druhé světové válce se série opět přesune na moderní bojiště.

Tohle bude asi hodně zběsilá akce Naši budoucnost vývojáři nevidí zrovna optimisticky. Hurikány, magnetické bouře, vzestup mořské hladiny, pády satelitů a k tomu všemu ještě nová hospodářská a ekonomická krize, nedostatek nerostných surovin či velký konflikt mocností. Připočtěme změny v politickém uspořádání světa a katastrofa je tady. Všechny tyto události vedly ke vzniku skupiny No-Pats, ze kterých se stávají regulérní vojáci v mezinárodním konfliktu. Pětiminutový trailer ukázal futuristickou válku v plné palbě. Akce vypadá velice dynamicky a místy až hodně bláznivě. Informací prozatím není mnoho, jisté však je, že chybět bude kampaň pro jednoho hráče, což mnohé jistě nepotěší. Na druhou stranu však víme o návratu režimů Conquest a Breakthrough, které budou na nových konzolích a PC podporovat až 128 hráčů, na Xbox One a PS4 bude maximálně 64 hráčů. Na další várku informací si však budeme muset počkat na akci EA Play, která proběhne 22. července.

Elden Ring - přístupnější soulsovka? Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Datum vydání: 21. ledna 2022 Konečně jsme se dočkali také herních záběrů z chystaného epického dobrodružství Elden Ring vývojářského týmu FromSoftware. Ti svůj chystaný titul dlouho skrývali, což vzbuzovalo ještě větší vzrušení. Akce Summer Game Fest však toto mlčení prolomila a konečně jsme měli možnost shlédnout, jak vypadá hra v akci.

Další fantasy výprava je na spadnutí Není určitě překvapením, že půjde o akční RPG z pohledu třetí osoby, které bude zasazené do rozlehlého fantasy světa, ostatně na to jsme si již u FromSoftware zvykli. Rukopis vývojářů se samozřejmě podepsal i na samotné hratelnosti, která bude vycházet z legendárních soulsovek. Ovšem zde veškerá podobnost končí. Elden Ring totiž nabídne naprosto jiný přístup. Prostředí obecně bude mnohem větší a dle slov vývojářů i otevřenější. Zajímavostí je potom i samotná obtížnost hry, která by měla být ve srovnání s předchůdci na nižší úrovni. Titul by tak mohl být o něco více přístupný. To však pouze na poměry studia, my totiž rozhodně očekáváme tuhou hardcore hratelnost. To nejlepší na tom všem je, že vydání už není tak daleko. Dočkáme se totiž už 21. ledna příštího roku, a to na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

A Plague Tale: Requiem - černý kůň redakce Platformy: PC, Xbox Series X/S Datum vydání: neznámé A teď jeden černý kůň a osobní favorit za redakci Doupě. Oznámeno totiž bylo pokračování titulu A Plague Tale, tentokrát s podtitulem Requiem. První díl nás dostal na kolena díky svému skvělému příběhu, výtečné atmosféře a hlavně inovativní hratelnosti. Francouzské studio Asobo tak nelenilo a již brzy nabídne další výpravné dobrodružství.

Černý kůň nadcházející herní sezóny Informací bohužel není příliš mnoho, ale dá se očekávat, že příběh naváže na první díl. Už teď se těšíme na tisíce krvelačných krys a nerovný boj s inkvizicí. Věříme zároveň, že i v rámci pokračování se vývojářům podaří citlivě vykreslit jednotlivé postavy a především silnou citovou vazbu mezi hlavními hrdiny. Pokud vše klapne, opět by mohlo jít o jednu z nejlepších her roku. Datum vydání bohužel není známé, nedočkáme se však dříve, než v roce 2022. Času je tedy více než dost. Hra byla oznámena pro PC a Xbox Series S/X. Majitelé členství Game Pass se navíc mohou těšit na možnost zahrát si hru okamžitě v den vydání v rámci svého předplatného.