Vybrali jsme nejlepší hry pro Nintendo Switch. Kromě Maria a Zeldy se najde řada dalších pecek

Nejnovější konzole od Nintenda láme prodejní rekordy a i u nás Switch dlouhodobě překonává Xbox. Proto jsme si připravili doporučení na hry, které by neměly chybět ve vaší knihovně.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Link se probouzí se ztrátou paměti ve světě, který na první pohled vypadá naprosto mírumilovně. Je také ale docela prázdný a zanedlouho se dozví, co tomu předcházelo. Království Hyrule postihla katastrofa, za kterou může Calamity Ganon. Vše ale ještě není ztraceno. Princezna Zelda žije a Link má stále šanci království zachránit. Musí ale procestovat každou jeho část, aby porazil čtveřici obřích monster. Breath of the Wild je častokrát označovaný jako ultimátní zážitek z otevřeného světa. Království je před vámi otevřené a je na vás, kterým směrem se vydáte. Musíte ale počítat s nástrahami prostředí. Do promrzlých hor Link nemůže bez teplého oblečení. K aktivnímu vulkánu se zase nemůže přiblížit bez patřičné ochrany. Breath of the Wild je plný podobných banalit, ale ve výsledku to z něj dělá unikátní herní zážitek. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 19 417 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Switch, Wii U

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 89 h (hlavní příběh), 332 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 3. 3. 2017 (pro Switch) Digitální distribuce: Nintendo eShop Jak dobře vybrat herní konzoli. Kdy se vyplatí PlayStation, kdy Xbox a kdy třeba Nintendo

Hollow Knight Pod městečkem Dirtmouth leží kdysi prosperující království. Časy své největší slávy má ale už dávno za sebou. Teď už jsou to jen ruiny obývané potvorami všeho druhu, které se k případným návštěvníkům nechovají zrovna vlídně. Vy se do těchto míst vydáte nalézt tajemství zapomenutého království. I když Hollow Knight může působit jako hra pro mladší hráče, tak dokáže prověřit i schopnosti ostříleného veterána. Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls. Soubojů s bossy je tady více než dost a podzemní komplexy království jsou mnohem větší, než se na první pohled zdá. Jelikož Hollow Knight spadá také do žánru metroidvania, tak máte celý herní svět otevřený už od samotného začátku. Do některých jeho částí se ale bez určitých schopností nedostanete, takže hra vás schválně vybízí, abyste prohledali každý její kout. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 244 009 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 38 h (hlavní příběh), 88 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Team Cherry

Vývojář: Team Cherry

Datum vydání: 12. 6. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, GOG, Nintendo eShop

Ring Fit Adventure Máte chuť se trochu protáhnout ale nechce se vám chodit ven nebo do posilovny? Ring Fit Adventure je na takové chvíle výbornou záležitostí. S kruhovým ovladačem, co kterého zasunete jeden z joy-conů, si zacvičíte do sytosti. Hra obsahuje desítky různých cviků. Můžete si vybrat jednotlivé sety pro trénink určitých partií, zahrát si rytmickou minihru nebo se vydat na dobrodružství v příběhové kampani. Nemusí to tak působit, ale stačí pár desítek minut a bude z vás kapat pot. Náročnost cviků si můžete upravit tak, aby seděla vaším schopnostem. Kampaň je navíc nečekaně propracovaná. Na určité nepřátelé je potřeba používat správné cviky, abyste dělali vyšší poškození. A když naopak dostanete naloženo vy, jedno rychlé smoothie to spraví. Jen byste úplně neměli věřit zdejšímu měření spálených kalorií. V tomhle není Ring Fit Adventur zrovna přesné. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 280 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánr: Exercise / Fitness

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 18. 10. 2019 Digitální distribuce: Nintendo eShop

Fire Emblem: Three Houses Na kontinentu jménem Fódlan se schyluje k válce, které se nevyhne ani náš hlavní hrdina i hrdinka. Ještě před začátkem celého konfliktu si ale vyzkoušíme roli učitele v Seirosově kostele, jehož součástí je i akademie. V ní se učí zástupci tří legendárních rodů. K jedné z těchto kolejí se přidáme a budeme poznávat osobité postavy, kterými Three Houses překypují. Socializování je ale jen jedna část hry. Jako správný Fire Emblem obsahuje i tento díl propracované tahové bitvy. Od tréninku proti ostatním kolejím se rychle přejde do ostré akce, kde musíte správně využít schopnosti různých tříd. Jinak o svoje studenty, kteří padnou v boji, přijdete navždy. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 102 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 88 % (z 2 788 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: strategie, tahová hra, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 72 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Intelligent Systems, Koei Tecmo Games

Datum vydání: 26. 7. 2019 Digitální distribuce: Nintendo eShop Fire Emblem Three Houses: škola čar a taktických bitev | Recenze

Super Mario Odyssey Tohle Mariovo dobrodružství poskytuje hráči doposud největší volnost i přes to, že se neodklání od svých základů. Drak Bowser si opět umanul, že se ožení s princeznou Peach. Unese ji tedy na svou létající loď a Mario jde po jeho stopách. Projde řadu království, každé z jinou tematikou. Chvíli jste na písečné poušti, pak se zase proháníte v ulicích města. Každá oblast je jeden velký otevřený level a je na vás, jestli se půjdete přímo za hlavním cílem nebo prozkoumáte každý kout. Novinkou v hratelnosti je v Odyssey Mariova oživlá čepice. Používá ji nejen k útoku, ale pomůže mu i při přeskakování širokých propastí. S její pomocí se také může Mario vtělit do některých stvoření. Stačí hodit čepicí a rázem hrajete za malou žabku nebo obrovského dinosaura. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 113 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 89 % (z 7 192 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 45 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 27. 10. 2017 Digitální distribuce: Nintendo eShop Super Mario Odyssey: kníráč na cestách (recenze)

Hades Vývojářům ze Supergiant Games se povedlo spojit vyprávění příběhu a akční rogue-lite. Zahrajete si za Zagrea, Hádova syna, kterého už nebaví, že o svém původů ví pramálo. Vydává se tedy na zemský povrch, aby se dozvěděl pravdu. Jednoduché to ale nebude. Musí se probít z hlubin Tartaru přes všechna jeho podlaží. Naštěstí mu ale pomohou jeho božští strýčkové a tety z Olympu. Díky procedurálně generovaným úrovním je každý průchod odlišný, i když stále bojujete ve stejně stylizovaném prostředí. Nikdy nevíte, který z bohů vám podá pomocnou ruku. Ani neúspěšný pokus ale není ztrátou času. Zagreus získává permanentní vylepšení, může si odemknout nové zbraně a postupně se skrz jeho neustálé pokusy vypráví příběh. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 48 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (98 % od 201 683 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční adventura, lineární hra, roguelike

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 40 h (hlavní příběh), 100 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Supergiant Games

Vývojář: Supergiant Games

Datum vydání: 17. 9. 2020 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, Epic, Nintendo eShop Hades: únik z hlubin podsvětí k božstvům Olympu | Recenze

Bayonetta 3 Sexy čarodějka potřetí rozjíždí pořádnou akci. Tentokrát nejsou jejím hlavním nepřítelem síly pekel ani nebes. Nová hrozba přichází z úplně jiné reality. Bayonetta je ale odhodlaná použít své čarodějné schopnosti, aby alespoň tu svoji zachránila a s ní i ty, kteří jsou jí nejbližší. V praxi to znamená, že zmasakruje každého, kdo se k ní odváží přiblížit. Novinkou jsou v tomto díle souboje obřích démonů. Během nich cítíte, že máte pod kontrolou obří potvoru, která jedním útokem může zničit celé město. Démoni mají větší využití i během klasických soubojů a aby toho nebylo málo, Bayonettu v některých částech vystřídá v hlavní roli čarodějka Viola, jejíž styl hry se výrazně liší. Hlavním negativem jsou plíživé sekvence, které vypadají, jako by patřily do jiné hry. A pokud jste předchozí díly nehráli, určitě byste si je měli doplnit. Trojka se s uváděním do děje nijak nepáře. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 123 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 72 % (z 578 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 28. 10. 2022 Digitální distribuce: Nintendo Switch Recenze hry Bayonetta 3. Sexy čarodějnice rozjela další parádní show plnou akce

Mario Kart 8 Deluxe Osmý Mario Kart nabízí jeden z nejlepších arkádových zážitků, pokud si zrovna chcete zazávodit. Tradiční hratelnost, kterou můžete znát z předchozích dílů, si užijete v parádním grafickém stylu. Tratě nové i známé se míchají v různých pohárech a každá z nich vypadá velmi dobře. Kromě Maria a jeho přátel jsou mezi jezdci i postavy z dalších značek Nintenda. Mezi ně patří třeba Link, Inkling Girl nebo Isabelle. Počet tratí si můžete zvýšit o více než 4 desítky skrz DLC Booster Course Pass. Mimo jiné vás v něm čeká i Birdo jako nová hratelná postava. Můžete si ho pořídit klasicky v obchodě na Switchi. Je ale také součástí předplatného NSO + Expansion Pass. Dokud budete předplatiteli, můžete hrát tratě z DLC bez dalších poplatků. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 95 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 2 591 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh), 50 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 4. 2017 Digitální distribuce: Nintendo eShop Mario Kart 8 Deluxe: podruhé, jen v lepším vydání (recenze)

Animal Crossing: New Horizons Chtěli jste si někdy vybudovat vlastní tropický ráj? V Animal Crossingu máte možnost splnit si svůj sen. Společně s několika dalšími residenty se nastěhujete na neobydlený ostrov a upravit si ho můžete do posledního detailu. Pokud máte dost akčních her, New Horizons je výbornou volbou pro odpočinek. Velmi důležitým prvkem v hratelnosti je čas. Nové budovy se nepostaví hned, musíte počkat pár dní reálného času. Stejně tak se mění i den a noc nebo roční období. V průběhu celého roku probíhají tematické události. Od vydání hry do něj přibyla hromada obsahu včetně plavání, nových postav nebo možností, jak si své věci můžete upravit. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 111 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 56 % (z 6 529 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: simulace, virtuální hra, virtuální život

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 45 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 3. 2020 Digitální distribuce: Nintendo eShop Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze

Dead Cells Dead Cells se výborně povedlo zkombinovat žánr akční plošinovky s rogue-lite hrou, ve které je každý průchod jiný díky procedurálně generovanému prostředí. Variabilita se ještě více zvyšuje díky tomu, že z každého levelu vede více než jedna cesta a tím se dostanete zase do úplně jiného prostředí. Nalézáním nákresů si odemykáte nové zbraně a za nalezené buňky získáváte bonusy, které se vám ale mezi průchody nepřenáší. Vývojáři přidali do Dead Cells také kapku metroidvanie, takže z počátku vaší postavě chybí schopnosti, jako je odrážení se od stěn nebo mocné dupnutí, které dokáže prorazit zemi. Jejich odemčením získáte další možnosti, jak se vypořádat s nepřáteli a také se dostanete na nová místa. Vývojáři navíc hru neustále rozšiřují novým obsahem. To se týká updatů zdarma i velkých placených přídavků ve formě DLC. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 36 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 107 293 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Motion Twin, Merge Games

Vývojář: Motion Twin

Datum vydání: 7. 8. 2018 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Nintendo eShop Dead Cells: návyková odyssea s častým umíráním (recenze)

Luigi's Mansion 3 Luigi se svými přáteli vyráží na dovolenou do parádního hotelu. Po příjezdu ale netrvá dlouho, než se ukáže, že celý hotel je jen jedna velká past. Parta se rozdělí a Luigi se zachrání jen díky svému věrnému vysavači duchů. S jeho pomocí pak musí své uvězněné kamarády najít a zjistit, kdo si pro něj připravil tohle nemilé překvapení. Luigi's Mansion 3 je výborná logická adventura, ve které se Mariův bratr místo skákání spoléhá hlavně na svůj vysavač Poltergust G-00 a na svůj rozum. S pomocí profesora Gadda se prodírá strašidelnými chodbami hotelu. Pokud byste se sami báli, můžete si přizvat dalšího hráče do kooperace. Ten se chopí role Luigiho želatinové verze. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 1 295 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Next Level Games, Nintendo

Datum vydání: 31. 10. 2019 Digitální distribuce: Nintendo eShop Luigi's Mansion 3: na duchy s vysavačem | Recenze

Yoshi's Crafted World Po dobrodružství plném bavlny se Yoshi vydává do světa postaveného z kartonu. Prostředí je zpracované jako jedno velké dioráma. Yoshimu opět nechybí jeho typický apetit, takže i kartonové nepřátelé slupne bez problému. Díky tomu si může udělat zásobu vajíček, které pak využije při řešení hádanek nebo překonávání překážek. Každou úroveň si můžete projít i pozpátku. Dostanete se tak k dalším odměnám a můžete sesbírat i to, co jste při prvním průchodu minuli. Celé Yoshiho dobrodružství si můžete zahrát také v kooperaci pro dva hráče. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 92 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 361 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Good-Feel

Datum vydání: 28. 3. 2019 Digitální distribuce: Nintendo eShop Yoshi's Crafted World: pohádkové dioráma (recenze)

Pokemon: Let's Go, Eevee! Pokémon Let's Go stále zůstává tím nejlepším tradičním pokémonním dobrodružstvím. Nintendu vyšla sázka na nostalgii, a tak se můžeme vrátit na úplný začátek s původními 151 pokémony. Tenhle díl se při lovu inspiroval mobilním Pokémon Go. Místo toho, abyste s divokými pokémony museli bojovat, po nich jednoduše mrštíte pokébal. Souboje ale ze hry úplně nezmizely. Po cestě potkáte spoustu bojechtivých trenérů a nesmíme zapomínat ani na rakeťáky. Kdykoliv se k vám navíc může připojit v lokální kooperaci druhý hráč, což se hodí, pokud se chystáte na boj se silnějším nepřítelem. I když to tak působí, Let's Go není remakem první generace jako takové. Prožíváme zcela nový příběh, ve kterém najdeme zmínky Redovi, který je původním hrdinou pokémonů. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 1 072 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční RPG, RPG, Trainer

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Game Freak

Datum vydání: 16. 11. 2018 Digitální distribuce: Nintendo eShop Pokémon Let's Go Eevee: já chtěl bych být ten nejlepší (recenze)

Splatoon 3 Potřetí se vydáváme mezi olihně a chobotnice, abychom ukázali, kdo to s barvami umí nejlíp. Tím hlavním je i tentokrát multiplayer, kdy dva týmy po čtyřech hráčích soupeří o to, kdo bude mít v časovém limitu pokrytou větší část mapy svojí barvou. Hodnocené hry už jsou trochu složitější a dostat se na vrcholek žebříčku není nic jednoduchého. Součástí hry je také příběhová kampaň, ve které vyšetřujeme zmizení ryby dodávající městu Splatville energii. V této formě je Splatoon 3 spíš skákačkou než akční střílečkou a měl potenciál na to, aby i kampaň fungovala sama o sobě. Stejně jako v předchozím díle spíš ale zastává roli tutoriálu, během kterého si osaháte ovládání a většinu zbraní. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 114 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 68 % (z 383 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 9. 9. 2022 Digitální distribuce: Nintendo eShop Recenze hry Splatoon 3. Cákání od Nintenda zvolilo pozvolnou evoluci

Ori: The Collection Na Switchi jsou často probíraným tématem porty her z ostatních platforem. Mezi ty nejlepší se často řadí Ori and the Blind Forest a Ori and the Will of the Wisps a není se ani čemu divit. Samy o sobě to jsou výborné pohádkové metroidvanie, které navíc na této platformě vypadají a běží nádherně. Vývojářům daří na Switchi držet 60 FPS jako na ostatních platformách, což ukazuje, že to není jen prostý port. I přes svůj nevinný vzhled je Ori značně náročná záležitost. Pokud chcete prověřit svoje plošinovkové schopnosti, oba díly vám je prověří dostatečně. Cestování krásným lesem doprovází souboje s potvorami. Zatímco v Blind Forestu řešíte hlavně záchranu lesa, pokračování se zaobírá hlavně konfliktem se sovami, které tady hrají roli záporáka. Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční, plošinovka, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Moon Studios

Datum vydání: 17. 9. 2020 (pro Switch) Digitální distribuce: Nintendo eShop Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze

Portal Companion Collection Série Portal se i po letech řadí mezi nejlepší logické hry. Na Switch sice vyšla docela pozdě, ale ani na této konzoli neztrácí svoje kouzlo. Oba díly navíc máte rovnou v jednom balení. Pusťte se do překonávání hádanek za doprovodu průpovídek plných černého humoru zdejší umělé inteligence GLaDOS. Podobně jako na ostatních platformách ani v této verzi nechybí multiplayer. Ve dvou hráčích si můžete zahrát lokálně, na rozdělené obrazovce i online. Hádanky pro hraní ve dvou jsou častokrát náročnější, takže budete muset pořádně zapojit svoje mozkové závity. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 116 hodnocení) Platforma: Switch

Žánr: logické, z pohledu první osoby

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Valve Software

Vývojář: Valve Software

Datum vydání: 28. 6. 2022 Digitální distribuce: Nintendo eShop

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Skyward Sword původně vyšel na Nintendo Wii a vývojářům se podařilo přenést jeho pohybové ovládání i do této verze. Máchání joy-cony funguje výborně a souboje s gobliny tak dostávají zcela nový rozměr. To všechno ve vylepšené grafice. Příběh je nicméně stále stejný. Opět je v hlavní roli Link, který se snaží zachránit Zeldu. Tentokrát se do zápletky dostane ale docela netradičním způsobem. V této časové linii se Link narodil v oblacích a země pod mraky jsou zapovězeným místem. On sám ani jeho přátelé pořádně nevědí, co se pod jejich domovem odehrává. To se ale změní, když je Zelda unesena a Link se vydává do zapovězených zemí, aby ji zachránil. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 71 % (z 557 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Tantalus, Nintendo

Datum vydání: 16. 7. 2021 Digitální distribuce: Nintendo eShop The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - ještě hezčí svět | Recenze

Persona 5 Royal Hlavní hrdina příběhu vystupující pod pseudonymem Joker byl donucen přesunout se na střední školu do Tokia. Po probuzení zvláštních schopností u něj a dalších žáků už jeho život nebude jako dřív. Společně se vydávají do Metaverza, což je svět zrozený z lidských tužeb. Tam se snaží ze srdcí dospělých vytrhnout všechnu zkaženost. Postupně se dostanou až ke konspiraci, podle které kdosi nebo cosi ovlivňuje srdce lidí nejen v Tokiu. V této dimenzi hrdinové bojují s nepřáteli ve stylu tahových JRPG pomocí svých persón. Persona 5 dokáže spolknout desítky hodin vašeho času, pokud vás chytí. Ne nadarmo je označovaná za nejlepší JRPG posledních let. Verze Royal přidává do hry obsah včetně příběhového rozšíření a úprav, které vylepšili už tak výbornou hru. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 25 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 22 620 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 120 h (hlavní příběh), 160 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega, Atlus

Vývojář: Atlus

Datum vydání: 21. 10. 2022 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, Nintendo eShop

Alien: Isolation Za celou herní historii vznikla spousta her, kde jsme se museli vypořádat s vetřelci. Isolation je bezesporu jedna z těch vůbec nejlepších. Zdejší příběh se odehrává 15 let po filmovém Alienovi. V hlavní roli je Amanda, dcera Ellen Ripley, která se vydává na misi, aby zjistila, co ve skutečnosti stálo za zmizením její matky. Spousta novodobých vetřelců proti vám posílala hordy těchto nebezpečných stvoření. Alien: Isolation ale stačil jeden jediný k tomu, abyste z něj měli respekt na každém kroku. Skrz vesmírnou základnu se musíte potichu plížit nejen kvůli vetřelci, ale narazíte třeba i na androidy. Vetřelec navíc není úplně hloupý, takže vás občas dokáže nemile překvapit. K tomu všemu je Alien: Isolation jedním z nejpovedenějších portů pro Switch, takže i na této konzoli vypadá výborně. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 36 251 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: Switch, iPhone/iPad, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 32 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sega

Vývojář: Creative Assembly, Feral Interactive

Datum vydání: 5. 12. 2019 (pro Switch) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Apple App Store, Nintendo eShop Alien Isolation: vetřelec v nejlepší formě | Recenze Switch verze

Super Mario Maker 2 Pro fanoušky dvojrozměrných plošinovek s Mariem v hlavní roli snad není lepší možnosti, než druhý Mario Maker. Čeká vás tady nekonečný zástup nových úrovní, které tvoří sami hráči a sdílí je s ostatními. Kromě toho hra v základu obsahuje desítky úrovní vytvořených vývojáři a pokud by to pro vás bylo i tak málo, můžete se do tvorby Mariových dobrodružství pustit sami. Oproti prvnímu Mario Makeru tento díl tvůrci poskytuje více možností, jak si svoje úrovně vytvořit. Najdete tady klasiky, kdy Maria musíte dopravit ze startu úrovně až na konec, ale hráči tvoří i hudební levely. Výjimkou také nejsou levely, kde k jejich dokončení musíte řešit hádanky. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 98 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 938 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 28. 6. 2019 Digitální distribuce: Nintendo eShop Super Mario Maker 2: více než editor | Recenze

Xenoblade Chronicles 3 Během střetu dvou národů se několik bojovníků z každé strany musí dát dohromady, aby zjistili, co vlastně stojí za událostmi, které hýbou tímto velkým fantasy světem. Tohle nečekané spojenectví sice není úplně nejpevnější, ale celá skupina společně dokáže zdolat i ty největší potvory, na které během svých cest narazí. Jejich složení je pestré. Každý člen má vlastní povolání, od kterého se odvíjí jeho schopnosti a výbava. Pokud by vám některé nevyhovovalo, není problém si ho změnit. Postupem hrou se k vám občas přidá i jeden člen navíc, od kterého také můžete převzít jeho unikátní povolání. V Xenoblade Chronicles 3 nejsou žádné náhodné souboje nebo načítání bojových scén. Při příchodu k monstru hra plynule přejde do bitevního módu a už můžete metat jeden speciální útok za druhým. Novinkou jsou Fusion útoky, během kterých se dva členové vaší party spojí v jedno velké mocné stvoření. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 121 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 1 187 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Monolith Soft

Datum vydání: 29. 7. 2022 Digitální distribuce: Nintendo eShop Recenze hry Xenoblade Chronicles 3. Poctivé RPG o pokřiveném světovém řádu

Pokemon Legends: Arceus Pro hráče, kteří už mají dost tradičního stylu pokémonů, je Arceus to pravé. Vracíme se do historie v regionu Hissui, kde se lidé teprve zabydlují a pokémoni obývají jeho valnou většinu. My se vydáme na průzkum do divočiny, abychom o pokémonech sbírali data. Jejich chytání je v Arceu udělané ve stylu akční adventury. Plížíte se, nesmíte pokémona vyplašit a ve správnou chvíli házíte pokébal. Agresivnější druhy ale stejně nejdříve musíte dostat na nízkou hodnotu zdraví, takže ani o tradiční strategické souboje není nouze. Někteří pokémoni vám poslouží i jako dopravní prostředek. Váš výzkum doprovází příběh o zvláštních anomáliích. Arceus je díky novým mechanikám velmi svěží, ale graficky bohužel zaostává. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 117 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 81 % (z 3 665 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: RPG, Trainer

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 33 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo, The Pokemon Company

Vývojář: Game Freak

Datum vydání: 28. 1. 2022 Digitální distribuce: Nintendo eShop Recenze hry Pokémon Legends: Arceus. Svěží vítr v sérii, která to potřebovala jako sůl

Metroid Dread Po 19 letech jsme se dočkali dalšího 2D dobrodružství lovkyně odměn Samus Aran, která se tentokrát vydává na misi na planetu ZDR. Po událostech Metroidu Fusion přišla Galaktické Federaci tajemná zpráva, podle které se na planetě vyskytuje mimozemská forma života, kterou všichni mají za vyhlazenou. Po neúspěšné průzkumné misi, po které byl ztracen kontakt s roboty E.M.M.I na řadu přichází Samus. Netrvá to dlouho a Samus opět přichází o své těžce nabyté speciální schopnosti. Nezbývá tedy nic jiného, než se vydat na průzkum zdejšího podzemního komplexu a znovu získat svoji sílu. Během toho se jí podaří najít i několik nových schopností, které jí přijdou vhod proti novým nepřátelům. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 124 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 2 588 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: akční hra, akční adventura, plošinovka, otevřený svět, metroidvania

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Mercury Steam, Nintendo

Datum vydání: 8. 10. 2021 Digitální distribuce: Nintendo eShop Recenze hry Metroid Dread. Návrat legendy, která se drží svojí tradice

Metro Redux Ve výborné kondici jsou na Switchi také první 2 díly příběhovky Metro. V prvních dvou dílech s Arťomem prozkoumáváme temnoty podzemí, které ukrývají doposud neodhalená tajemství. Tradiční přímočaré střílečky se v dnešní době už moc nedělají, takže pokud jste tuhle minuli, rozhodně stojí za zkoušku. A navíc i v této verzi najdete české titulky. Oba díly jsou k dispozici rovnou ve verzi Redux. To znamená, že oproti původním je jejich grafická stránka lehce vylepšená. V případě Metra to platí hlavně pro nasvětlení. Po stránce obsahu se ale nic neměnilo. Oficiální web hry

Platforma: Switch, PC, Xbox One, PlayStation 4

Žánry: akce, FPS, střílečka, sci-fi

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: 4A Games

Datum vydání: 28. 2. 2020 Digitální distribuce: Nintendo eShop Metro Redux: znovu pod zem | Recenze Switch verze