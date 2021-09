Vybrali jsme nejlepší konzolové hry, které si teď můžete zahrát

Aliens: Fireteam Elite Cena : 949 Kč

: 949 Kč Platforma: PC, Playstation 4, Xbox One Nemusí nám na obrazovky přistát největší pecka roku, abychom se náramně bavili. Fanoušci univerza Vetřelců už si na pořádnou akci mezi xenomorfy počkali pěknou řádku let a nyní to konečně vypadá, že se dočkali. Po kolosálním průseru jménem Colonial Marines tu máme konečně pořádnou týmovku, ze které atmosféra jen sálá. Aliens: Fireteam Elite je týmová akční řežba, ve které jako mariňáci budete bojovat bok po boku napříč koloniemi a čistit je od vetřelčí havěti. Co může být lepšího? V zásadě jde o herní reinkarnaci druhého filmu, které se povedlo až překvapivě věrně napodobit i jeho hutnou atmosféru a frenetické přestřelky o přežití za doprovodu pískajících samopalů. Budete muset využívat silných stránek týmu, bojovat strategicky a společně, abyste dokázali přežít vlny vetřelců a nakonec se dostali ven. Samozřejmostí je možnost úpravy vašeho týmu a hrdinů, od zbraní a perků až po vzhled. Béčková akce se vší parádou, a to občas stačí, no ne? Aliens: Fireteam Elite - A máme to, panstvo! Je po všem! | Recenze



Psychonauts 2 Cena : 1299 Kč

: 1299 Kč Platforma: PC, Playstation 4, Xbox One Na návrat kultovní taškařice Psychonauts jsme čekali opravdu dlouho, čekání se ale vyplatilo a pokračování této stylizované adventury je stejně ztřeštěné a pošetile zábavné, jak si to pamatujeme. Vrací se Raz a celá řada dalších oblíbených postav, které se vydají na další dobrodružství napříč pestrobarevnými světy mysli. Opět jde o velmi silně příběhově zaměřenou adventuru, ve které budete sledovat filmečky a dialogy stejně aktivně, jako si užívat plošinovkové pasáže a akční souboje. Raz bude mít ve svém arzenálu celou řadu psycho-schopností včetně telekineze a bojovat budete s všemožnými psychologickými problémy a emocemi lidstva, od deprese až po zášť či smutek. Být členem tajné organizace Psychonautů není jen tak a zavazuje k mnoha povinnostem. Zároveň však toto poslání nabízí velké množství výhod. Raz postupně prochází speciálním školením a výcvikem, které hlavního hrdinu připravují na výkon role tajného agenta. A jak všichni jistě víme, žádný agent se neobejde bez speciálních schopností. Po stránce hratelnosti titul představuje plnohodnotnou 3D skákačku, ve které budete v unikátně zpracovaném prostředí navštěvovat mysli zakomplexovaných jedinců a čelit nejrůznějším nástrahám. Psychonauts 2: kultovní bláznění je zpět | Recenze

Vývojáři do celé hratelnosti navíc začlenili i nějaké ty RPG prvky. Pohybujeme se sice na skutečně elementární úrovni, nicméně možnost investovat herní měnu do upgradu vlastních schopností je rozhodně vítaná. Ve speciálních automatech lze navíc nakupovat cenné zdroje, které následně využijete při vylepšování skillů hlavního hrdiny. Celková hratelnost tak dostává ještě hlubší rozměr, i když ve finále působí spíše minimalisticky a pro daný žánr standardně.

Yakuza: Like a Dragon Cena: 1 500 Kč

1 500 Kč Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Sedmý díl série Yakuza je ideální možností pro nového hráče, jak se do ní pustit. Příběh Kazumy Kiryu totiž skončil s předchozím dílem a nyní přichází na scénu úplně nová tvář. Ičiban Kasuga je oddaným členem svého klanu. Shodou okolností to i přes jeho věrnost pro něj nedopadne zrovna nejlépe a skončí jako bezdomovec. Příběh se postupně rozvíjí a stejně jako u předchozích dílů je o co stát. Tentokrát se většina akce ale neodehrává ve čtvrti Kamuročo, jako tomu bylo dříve. Ičiban se přesunul do Jokohamy, která vypadá velmi dobře a je v ní spousta možností, co můžete dělat. Yakuza je obecně známá díky obrovskému množství miniher a Like a Dragon není výjimkou. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze

S novým protagonistou přišla ještě další razantní změna. Yakuza doposud byla rychlá akční mlátička. Like a Dragon nicméně představil tahový soubojový systém, který vám jistě nebude cizí, pokud jste hráli některé z tradičních JRPG. I když k tomuto rozhodnutí byli hráči zprvu skeptičtí, tak tahové souboje fungují překvapivě dobře. Dává vám to navíc větší důvod starat se o statistiky a výbavu celé vaší party. Každý z členů navíc během hry může měnit své povolání, což ovlivňuje jak jeho vlastnosti, tak schopnosti, které využívá v boji. Je ale důležité mít partu dobře vyváženou. Bez healera se například v bossfightech neobejdete.

Demon’s Souls Cena: 2 120 Kč

2 120 Kč Platforma: PlayStation 5 Bylo docela zvláštní, že jako launch titul nové konzole PlayStationu vyšel remake staršího titulu. Studio Bluepoint Games na něm každopádně předvedlo, čeho jsou v rámci vylepšování her schopni a pokud se vám PlayStation 5 dostal do rukou, určitě byste si Demon’s Souls měli projít. Pokud vám tedy nevadí lehce vyšší obtížnost, jak už to u her od FromSoftware bývá zvykem. Remaku se podařilo docílit toho, že Demon’s Souls působí stále dojmem originálu. Hratelnost se změnila jen v pár drobnostech. Vývojáři se už před vydáním v tomto ohledu vyjadřovali tak, že chtějí, aby hráči měli během průchodu hrou stejné pocity. To všechno ale vylepšuje nádherně zpracovaný svět. Při porovnání s originálem můžete okamžitě vidět, jaký kus cesty grafika ušla od roku 2009. Demon's Souls: remake, který jsme si zasloužili | Recenze

Příběhově se každopádně nic nemění. Opět se podíváme do Boletarie, kde král Allant probudil démona z počátku věků, když se snažil získat neomezenou moc. Všechno je nyní zahaleno v mlze, se kterou přišla i temná stvoření lačnící po lidských duších. Vy si zahrajete za rytíře, který se odvážil vkročit do mlhy, aby si vysloužil titul zabijáka démonů. Jednoduché to ale rozhodně nebude. S vydáním remaku je o trochu lehčí se dostat k prvotnímu výtvoru, který studio FromSoftware v očích hráčů vyšvihl tak vysoko. Teď už jen doufat, že se zlepší situace s dostupností PlayStationů 5, aby se k němu měl opravdu možnost dostat každý.

Spider-Man: Miles Morales Cena: 1 600 Kč

1 600 Kč Platforma: PlayStation 4, PlayStation 5 Docela nás překvapilo, že jsme se s herním Spider-Manem opět setkali hned dva roky po výborném prvním díle od studia Insomniac Games. Dalo by se ale spíš říct, že novinka s Milesem Moralesem v hlavní roli je samostatný datadisk. Stojí totiž na úplně stejných základech, jako původní Spider-Man, což ale není vůbec na škodu. Rozšíření jedné z nejlepších exkluzivit minulé generace zkrátka nemůžeme odmítnout. Miles si teprve zvyká na život v roli superhrdiny. Není to zase tak dlouho, co získal pavoučí schopnosti. S jejich ovládnutím mu nepomáhá nikdo jiný než Peter Parker. Rychle je ale bude muset použít v praxi, když se v New Yorku rozjedou spory mezi zločineckou organizací vedenou Tinkererem a energetickou korporací Roxxon. Spider-Man: Miles Morales - skvělý start nové generace | Recenze

Pokud máte načteno pár Spider-manových komiksů, tak jistě víte, že schopnosti Milese se od Petera v pár věcech liší. Může na rozdíl od něj využívat třeba neviditelnost a hrátky s elektrickými výboji mu také nedělají problém. Tohle všechno, a ještě něco navíc budete nově moci využít i ve zdejších soubojích. Po grafické stránce se Miles Morales od původní hry moc neliší. Rozdíl mezi verzemi pro PS4 a PS5 už je ale poznat, a to hlavně v načítacích časech. I na dosluhující generaci ale vypadá nová zasněžená čtvrť New Yorku naprosto parádně. Stále platí, že kromě Batmanovy arkhamské série tady není lepší superhrdinské hry.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Cena: 1 500 Kč

1 500 Kč Platforma: Nintendo Switch Postupně se na Nintendo Switch dostala spousta her z předchozí generace této hybridní konzole. Výjimkou nejsou ani tituly v hlavní roli s italským instalatérem Mariem. Na WiiU vyšel vůbec první velký trojrozměrný díl, který jste si mohli zahrát v multiplayeru. Na Switchi k tomu navíc přibylo rozšíření, které vás zavede do světa plného koček. Jelikož se jedná o předchůdce Odyssey, tak je znát, že se 3D World více drží standardů starších her. Procházíte skrz jeden level za druhým a porážíte všemožné poskoky draka Bowsera, který tentokrát nemá zálusk jen na princeznu Peach. Celá základní hra se odehrává v království víl a Bowser unesl jeho obyvatele. Je tedy na vás, abyste jim pomohli a zase jednou mu překazili plány. Super Mario 3D World + Bowser's Fury: rozzlobený drak a kočky | Recenze

Bowser’s Fury se oproti tomu více blíží zpracování Odyssey. Pohybujete se v otevřenější lokaci, kde musíte nalézat hvězdy a s jejich pomocí porážet temnotu, která posedla samotného Bowsera. V tomto boji vám pomůže Bowser Jr., který chce svého otce z temnoty zachránit. Jakmile se v Bowser’s Fury rozprší, tak víte, že je zle. V ten moment se totiž Bowser probouzí a vy ho s pomocí nového power-upu, kterým je obří zvon, musíte zase usměrnit. A takhle to pokračuje do té doby, než ze zdejšího světa vymizí všechna temnota. Příběh je banální, ale tady jde přeci jen hlavně o hratelnost a výborný design ostrovů.

It Takes Two Cena: 1 000 Kč

1 000 Kč Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Když už v posledních měsících vyšla nějaká kooperační hra, byla to většinou střílečka z pohledu první osoby či hororovka. Jen málokdy se ale podaří udělat tak výbornou logickou skákačku, jako je právě It Takes Two. Není se čemu divit, že to s ní dopadlo tak dobře. Na svědomí ji mají totiž tvůrci ze studia Hazelight, od kterého můžete znát A Way Out. Tentokrát se od příběhu vězňů přesuneme do úplně jiného prostředí. It Takes Two vypráví o rozhádaném páru, který chce jeho dcera dát zase dohromady. Cody a May se tak díky magii promění v panenky a společně jsou uvězněni ve fantasy světě plném nepředvídatelných situací. Aby je všechny vyřešili, budou muset dát hlavy dohromady. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze

Aby bylo jasno, tady se bez druhého hráče zkrátka neobejdete. It Takes Two byla tvořeno s tím, že ho v kooperaci hrát musíte. Každá postava má totiž odlišné vlastnosti a aby se společně dostali dál, tak si vždy musí navzájem pomoci. Pokud se o postup bude snažit jen Cody nebo jen May, moc daleko se nedostanete. Pokud si chcete It Takes Two s někým zahrát, tak vám k tomu bude stačit jedna kopie hry. Stejně jako u A Way Out tady totiž funguje Friend’s Pass. Druhý hráč si stáhne verzi zdarma a můžete se pustit do hraní.

Microsoft Flight Simulator Cena : 1 799 Kč

: 1 799 Kč Platforma: Xbox Series X/S Zatímco PC hráči si plachtí oblaky v nejnovějším simulátoru létání od Microsoftu už nějakou dobu, majitelé konzolí Xbox Series X a S si museli počkat až do letošního léta. Už za pár dní (konkrétně 27. července) totiž míří na jejich obrazovky a do služby Game Pass nejnovější Microsoft Flight Simulator. Hra by díky výkonu konzole nové generace měla dorazit ve zcela nezměněné formě, tedy žádné uřezávání obsahu ani grafických kvalit. K dispozici máte fotorealistické snímky celého světa, které jsou převedeny do hry velmi věrohodně. To vše drží po kupě umělá inteligence, cloud a všemožné algoritmy, jako je dynamické počasí a denní doba, odpovídající realitě. Do hry navíc neustále přibývá nový obsah, věrohodnějších letišť a dalších významných míst se nedávno dočkalo např. Tokio, Velká Británie a víceméně celá skandinávie. Pro opravdové piloty je tu podpora pro speciální joysticky a ovladače, i základní ovladač konzole však zvládá létání velmi pohodlně. Hráči fotí z oblak Flight Simulatoru, podívejte se na ty nejkrásnější snímky



Tribes of Midgard Cena : 899 Kč

: 899 Kč Platforma: Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, PC Paralelně s konzolovou verzí Flight Simulatoru vychází také velmi lákavá hříčka od studia Norsfell Games, která kombinuje RPG, akci a survival do jednoho chutného vikingského celku. Tribes of Midgard je fantasy akce z ptačí perspektivy, ve které hrajete v roli Einherjara, vikinga, který má za úkol chránit posvátné jádro stromu života Yggdrasil. Hru můžete hrát jako vlk samotář, ale také v kooperačním režimu až s 10 dalšími hráči v klanu. Velkým lákadlem je procedurálně generovaný herní svět, který je naplněn všemožnou havětí jako jsou trollové, obři, temní elfové a další zlořádi, kterým nehezky pocucháte účes. Úkolem hráčů je tak nejen přežívat, ale především sbírat duše padlých nepřátel, které pro změnu živí strom života. Abyste zvládli odolat, musíte sbírat suroviny, craftit, vyrábět nové zbraně a vybavení a být vždy připraveni. Hráči hitu Valheim to ostatně znají více než dobře. Kromě klasického příběhového režimu je k mání také více volný survival režim, který se soustředí spíše na přežití v serverské divočině. Samozřejmostí je lehce komiksově laděný grafický kabátek, který se stylem hodí k celkovému zasazení. Hra bude mimochodem k mání také na Steamu, je ale mířena primáně na konzole.

Ratchet & Clank: Rift Apart Cena : 1 990 Kč

: 1 990 Kč Platforma: Playstation 5 Za první polovinu roku 2021 se na trhu objevilo zatím jen pár opravdových konzolových exkluzivit, a většina bez překvapení patří platformě Playstation 5. Zbytek herní elity se chystá především na podzimní sezónu, ale ani těchto pár perel se nevyplatí nechat stranou. Zvlášť když v případě nového Ratcheta mluvíme o jedné z nejlepších her letošního roku a zcela bez debaty nejhezčí hře současnosti, minimálně tedy na konzolích. V novém dobrodružství se spolu s Ratchetem, Clankem a novou posilou týmou jménem Rivet vydáte po stopách své dávné nemesis a padoucha Doktora Nefariouse, který po ukostění dimenzinátoru rozpoutal nefalšované peklo a hrdinové tak musí vyrazit napříč rozpadajícími se dimenzemi, abyste vše zase dali do kupy. Nový Ratchet zplna využívá nové technologie a technické schopnosti konzole PS5 včetně ray tracingu či víceméně okamžitého přeskakování mezi herními světy díky SSD disku. V požitku ze střílení hraje velkou roli také ovladač DualSense a jeho adaptivní triggery, které reagují vždy jinak a vy si tak naplno užijete pocity ze střelby. To platí i pro pohyb v prostředí, který je mnohem více interaktivní díky vibracím v ovladači. Ratchet & Clank: Rift Apart - začátek nové generace se vším všudy | Recenze

Pokud v tuto chvíli existuje konzolová hra, kterou si zcela bez pochyb musíte zahrát, je to právě nový Ratchet & Clank. Jen kvůli tomu musíte napřed ještě ukořistit nový Playstation. Ale to už je jiný příběh.

Monster Hunter Rise Cena : 1 099 Kč

: 1 099 Kč Platforma: Nintendo Switch Na Nintendo Switch opět dorazil další díl populární lovecké série Monster Hunter s podtitulem Rise a všechny indicie mluví o dalším úspěšném hitu. Ve hře se opět vžijete do role lovců, budete se pohybovat po pestrých lokacích, stopovat, připravovat se a nakonec i lovit ta nejbezpečnější monstra tohoto světa. Rise navíc přináší do herního světa Monster Huntera trochu těch inovací. Ve Worldu pomáhal lovcům s větší mobilitou vystřelovací hák. Wirebugy v Rise jeho funkci do jisté míry nahrazují, ale dají se s nimi dělat rozmanitější kousky. S jejich pomocí zdoláte i vysoké skály a dostanete se tak na místa, kam by to v předchozích dílech nebylo vůbec možné. Hodí se také i v boji. Kromě klasických lovů do Rise jako novinka přibyla Rampage. To jsou mise, během kterých bráníte vesnici Kamura před vlnami potvor. Nečekejte od toho nic jiného než klasický tower defense. Stejně jako klasické lovy se i do rampage můžete pustit až ve čtyřech hráčích, ať už jsou to přátelé nebo náhodní lovci. Monster Hunter Rise: obrana vesnice proti hordám bestií | Recenze

Na rozdíl od předchozích dílů už Monster Hunter Rise nevyužívá engine MT Framework. Stejně jako spousta dalších titulů Capcomu přešel na RE Engine, který byl původně vytvořen speciálně pro Resident Evil VII. Je vidět, že zvládá mnohem více, než hororovky z pohledu první osoby a očividně si rozumí i se Switchem.

Returnal Cena : 1 599 Kč

: 1 599 Kč Platforma: Playstation 5 První opravdovou exkluzivitou, která tak nějak uvedla konzoli Playstation 5 na trh poté, co vše nastartoval spin-off Spider-Man: Miles Morales, byla hororová survival akce Returnal, která přinesla velmi populární žánr rogue-like do širšího podvědomí a inspirovala se celou řadou skvělých filmových pecek survival a hororového žánru, jako jsou Vetřelci, Mise na Mars či Na hraně zítřka. Příběh se točí kolem vesmírné pilotky a badatelky Selene, která je vyslána na planetu Atropos za tajemným signálem. Po nehodě a ztroskotání se hrdinka ocitá na podivné a na první pohled nepřátelské planetě a vydává se vstříc signálu z hloubi džungle. A umírá. A opět. A znovu. Po chvíli hráč chápe, že se ocitl v časové smyčce. Pokaždé, když umře, vrací se na místo pádu své lodi, ale již s nabytými zkušenostmi, informacemi a znalostmi, které vás vždy posunou zase o ždibec dál. Vstříc tajemnému signálu. Stereotyp nastupuje překvapivě pomalu. Velkou mírou se na tom podílí především neustále se měnící prostředí. To je povětšinou koridorové s občasnými otevřenějšími lokacemi, ale funguje jako puzzle. Po každé smrti se vydáváte opět od své lodi do hloubi světa, ale všechny lokace jsou přeházené a promíchané. Returnal: na hraně zítřka s příchutí Vetřelců | Recenze

Returnal ale není jen o objevování a odhalování. Vlastně tady stěží najdete klidnou chvíli, jelikož je herní svět plný všemožné mimozemské havěti, která vám půjde po krku. Tvrdě. Obtížností si hra s ničím nezadá s Dark Souls a čím dále se budete dostávat, tím nebezpečnější a agresivnější nepřátele potkáte. Jak tvrdí samotní tvůrci, Returnal je o umírání. Smiřte se s tím.

Ghost of Tsushima Cena: 888 Kč až 1 799 Kč

888 Kč až 1 799 Kč Platforma: Sony Playstation 4 Novinka od studia Sucker Punch byla poslední velkou exkluzivitou pro konzoli PlayStation 4 a lepší uzavření generace si Sony nejspíš nemohlo přát. Není to zase tak dávno, co se Ghost of Tsushima stal nejrychleji prodávanou exkluzivitou na PS4, a to díky výborné hratelnosti a hlavně zasazení, které se ve hrách stále nevyužívá tak často, jak by si zasloužilo. Podíváme se do druhé poloviny 13. století, kdy se Mongolové chystají na invazi do Japonska. Ještě před tím, než se dostanou k jeho hlavnímu území, jim ale stojí v cestě několik ostrovů a Cušima je jedním z nich. Jeho obrana proti přesile velmi rychle padne, ale samuraj Džin Sakaj se jen tak nevzdává. Je ochoten vzdát se svých samurajských zásad a stát se duchem, aby mohl Cušimu osvobodit od nadvlády Mongolů. Ghost of Tsushima: umělecký vánek a brutální řez katanou | Recenze

Vesměs je ale na vás, jestli z Džina bude nadále samuraj, nebo duch. U většiny misí si totiž můžete vybrat, jestli na to půjdete potichu nebo nepřítele na rovinu vyzvete. Hratelnost je v těchto částech přirovnávaná například k sérii Assassin’s Creed, ale schopnosti a nástroje dělají průchod nepřátelskými základnami docela rozmanitý. Opět nesmíme zapomínat ani na to, že Ghost of Tsushima, stejně jako většina ostatních exkluzivit na PS4, vypadá naprosto skvěle. Zpracování tváří postav by se sice dalo ještě vychytat, ale samotným prostředím ostrova Cušima je radost procházet. Scenérie jsou živé, všude něco padá nebo se mihotá a kolem pobíhá divoká zvěř. Výborně se tvůrcům do hry podařilo zakomponovat nápaditý systém navigace. Obrazovku nehyzdí obří šipka. Stačí zkrátka následovat směr, kterým vane vítr.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time Cena: 598 Kč až 1 849 Kč

598 Kč až 1 849 Kč Platforma: Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One Před pár lety jsme po úspěchu Crashovy N’Sane trilogie spekulovali o tom, že díky kladným ohlasům a prodejům by mohlo dojít na další plnohodnotný díl. Crash Bandicoot 4: It’s About Time je přesně to, co jsme si od takového pokračování přáli. Pokud mezi vaše oblíbené žánry patří 3D skákačky, tak vám tenhle Crash rozhodně nesmí chybět ve sbírce. Příběh navazuje na konec třetího dílu s podtitulem Warped. Crashovi a jeho bandě se podařilo uniknout z vězení, ale shodou náhod se dostali do časové trhliny, ze které následně vzniklo multiverzum. Náprava toho všeho samozřejmě není na nikom jiném než právě na Crashovi. Během hraní dostanete do rukou ale i další postavy. Crashova sestra Coco je stálou součástí zdejší party. Tentokrát si ale zahrajete i za doktora Neo Cortexe, Dingodila a Tawnu. Herní styl každého z nich se díky jejich unikátním schopnostem odlišuje. Tawnu můžete znát z prvního dílu, kde ji Crash zachraňoval. V téhle verzi to ale rozhodně není žádná křehotinka. Kromě toho nový Crash dostal do vínku i pár nových masek. Jedna mu dovoluje levitovat, zatímco druhá mu propůjčí schopnosti ovládat čas. Hlavní ale je, že It’s About Time neztrácí nic ze zábavnosti původních dílů, a navíc skvěle vypadá. Studio Toys for Bob, které má na svědomí předělávky dráčka Spyra, nevymýšlelo nic složitého a vsadili na jistotu s výraznou stylizací, která ve výsledku Crashovi parádně sedí.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Cena: 899 Kč až 1 499 Kč

899 Kč až 1 499 Kč Platforma: Nintendo Switch Některé hry, které Nintento převedlo na Switch ze starších konzolí, jsou odfláknuté, u jiných je zase vidět, že si na nich vývojáři dali opravdu záležet a přinášejí něco nového. Pokud bychom měli udělat výběr těch nejlepších, tak Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bude v tomto žebříčku obsazovat ty nejvyšší příčky. Vylepšení oproti původní verzi je viditelné už na první pohled. V případě Xenobladu nedošlo jen k vytažení kvality textur či efektů. Když si obě verze porovnáte vedle sebe, uvidíte, že je to obrovský skok vpřed. Nejvíce je to znát na postavách, ale i kvalita zpracování prostředí a vegetace šla nahoru. Takový grafický pokrok se u podobných portů zkrátka jen tak nevidí, a to navíc není vše, co si vývojáři na Switch přichystali. Dali důvod i hráčům, kteří hráli původní verzi Xenobladu, aby se do tohoto obrovského fantasy světa podívali znovu. Součástí definitivní edice je totiž úplně nová příběhová kapitola, která lépe uzavírá dějovou linku. Hratelnost kromě pár změn v uživatelském rozhraní už zůstala stejná. Stále je to výborné JRPG s kombinací akčních a tahových soubojů a obrovským světem. Během putování hlavního hrdiny Shulka narazíte na monstra všeho druhu, přičemž dojde i na taková, která by bez problému jedním úderem poslala k zemi mrakodrap.

Ori and the Will of the Wisps Cena: 359 Kč až 1 299 Kč

359 Kč až 1 299 Kč Platforma: Microsoft Xbox One, Nintendo Switch Žánr metroidvania je v posledních letech velmi populární, ale moc velkých studií se do něj nepouští. Jednou z výjimek je Moon Studio, které stojí za dvojicí výborných hardcore skákaček s roztomilým Orim v hlavní roli. I když se Blind Forest mohl zdát jako perfektní hra, Ori and the Will of The Wisps celý koncept posouvá ještě o úroveň výše. Nebudeme prozrazovat příběh, protože je důležitou součástí hry, ale významnou roli v něm kromě Oriho hraje také sova Ku, kterou znáte z prvního dílu. I když už má Ori zkušenosti z jeho předchozí výpravy, tak ani nové dobrodružství nebude jednoduché. Aby to bylo ještě zajímavější, vývojáři si pro hráče připravili úplně nové schopnosti a mechaniky. Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze

Mohlo by se zdát, že se všemi těmi novinkami to bude chaos, ale v Oriho rychlé hratelnosti se není problém zorientovat. Kromě toho, že se výborně hraje, také skvěle vypadá. Obzvlášť pokud se do hraní pustíte na nové generaci Xboxu, kde se dokáže nativně renderovat až v rozlišení 6K. Xbox nicméně není jediná konzole, na které Ori and the Will of the Wisps najdete. Stejně jako první díl se pár měsíců po vydání i jeho následovník dostal na Nintendo Switch. Nemusíte se bát, že by slabší hardware hybridní konzole nestačil. I když se s novými konzolemi nemůže rovnat, tak i nového Oriho je Switch schopný rozjet na stabilních 60 FPS.

Animal Crossing: New Horizons Cena: 1 199 Kč až 5 999 Kč

1 199 Kč až 5 999 Kč Platforma: Nintendo Switch Nintendo přišlo se simulátorem života na tropickém ostrově v pravou chvíli, kdy byl svět zavřený v covidové karanténě. Proto se také Animal Crossing: New Horizons řadí mezi nejprodávanější hry, které pro Switch doposud vyšly. Úspěch ale nezajistil jen správným načasováním. Pod roztomilou stylizací se skrývá docela komplexní, a hlavně zábavná hratelnost. Jestli si libujete ve výzvách a akčních scénách, tak Animal Crossing rozhodně není nic pro vás. Tohle je záležitost, u které si můžete oddychnout, zapomenout na vše ostatní a pustit se do jedné z mnoha aktivit, které zdejší ostrov poskytuje. Nejdřív je ale potřeba ho vybudovat. Hra začíná tím, že jste dopraveni na neobydlený ostrov a pak už je na vás, jak bude vypadat. Ostrov každého hráče má stejnou velikost, liší se rozložením. Je škoda, že na jednom Switchi sdílejí všichni uživatelé jeden ostrov a každý nemůže mít vlastní. Animal Crossing: New Horizons - dovolená snů | Recenze

Od stavění svého příbytku se postupně přesunete ke shánění zdrojů, rybaření, kopání zkamenělin a chytání brouků. Hlavní mechanikou, díky které si Animal Crossing hráče tak pevně drží, je ale čas. Denní doba i roční období odpovídají tomu v reálném světě. Na dokončení větších staveb musíte čekat několik dní a jsou tu i další prvky, kde čas hraje důležitou roli. Tuříny, díky kterým si můžete přijít na pěkné jmění, lze pořídit pouze v neděli a prodejce umění k vám na ostrov zavítá jen jednou za 14 dní. Kromě toho si Animal Crossing drží hráče i tím, že i po tolika měsících vás v něm čeká něco nového. Nintendo totiž do hry zdarma přidává nový obsah, ať už spolu se začátkem ročního období nebo při příležitosti svátků jako byl nedávný halloween. Z počátku jste si nemohli zaplavat v moři ani sbírat umělecká díla, ale herní obsah postupně bobtná a vypadá to, že jen tak nepřestane.

The Last of Us Part II Cena: není v prodeji

není v prodeji Platforma: Sony Playstation 4 Pokračování The Last of Us II možná není pro všechny hrou roku, rozhodně mu ale nemůžeme upřít titul nejkontroverznějšího titulu. Ještě týdny po vydání probíhaly vášnivé diskuze. Více než na čemkoliv jiném ale stejně jako u všech ostatních her záleží na vašich osobních preferencích. Můžeme ale s jistotou říct, že druhé Last of Us je výborně udělaná hra. Po stránce hratelnosti nepřichází žádné revoluční změny oproti prvnímu dílu. Stále sledujete postavu z pohledu třetí osoby a spíše je kladen důraz na to, abyste se s nepřáteli vypořádávali potichu. S tím vám pomohou nové nástroje a možnost ukrývat se ve vysoké trávě také přijde vhod. Občas se ale nevyhnete ani přímým střetům. The Last Of Us: Part II - vrchol dosluhující generace | Recenze

Příběh je to, co komunitu tak rozdělilo. Podle některých je to jeden z nejlepších herních zážitků, jiní zase tvrdí, že je to propaganda či odpad. Názory se velmi různí a na většině z nich by se dalo najít něco pravdy. Například to, že Naughty Dog lákal před vydáním na Last of Us Part II jako na pokračování společného příběhu Ellie a Joela, byla dle nás docela chyba, protože ve výsledku je to úplně něco jiného. Graficky se na dnes už minulé generaci konzolí nemá s čím rovnat. Stejně jako na předchozí výtvory Naughty Dogu je i na druhé Last of Us radost pohledět. Ať už je řeč o tvářích, animacích nebo prostředí, všechno je vyladěné do posledního detailu.

Paper Mario: The Origami King Cena: 999 Kč až 1 599 Kč

999 Kč až 1 599 Kč Platforma: Nintendo Switch Vedlejší série Paper Mario se od tradičních skákaček s italským instalatérem v hlavní roli dost liší. Patří celkově do jiného žánru. Od poskakování přecházíme do RPG taženém kupředu spletitým příběhem. Jinak to není ani v případě nejnovějšího dílu Paper Mario: The Origami King, ve kterém se král Olly snaží celý zdejší papírový svět poskládat do origami. Začátek je typickou Mariovskou záležitostí. Mario s Luigim se vydávají na zámek princezny Peach, která je pozvala na slavnost. Krátce po jejich příjezdu se to ale zvrtne. Král Olly zámek přemístí na vzdálenou horu a omotá ho neprostupnými stuhami. Abyste princeznu zachránili, musíte se vydat do všech koutů světa, kde jsou stuhy upevněny, a porazit jejich strážce. Paper Mario: The Origami King - odpůrci budou poskládáni | Recenze

Není to jednoduchá cesta. Po světě jsou rozmístěny jednotky poskládané armády a v Paper Mariovi to nefunguje tak snadno, že nepříteli stačí skočit na hlavu. Konflikty se řeší skrz tahový soubojový systém skombinovaný s řešením hádanek. Mario bojuje v arénách, jejíž části můžete dle libosti otáčet a posouvat. Cílem je postavit si nepřátele tak, aby vaše útoky byly co nejefektivnější. Po čase se sice tato část může zdát stereotypní, ale souboje s bossy vás vždy překvapí nějakou novou mechanikou. Oproti klasickým hrám s Mariem je tady kladen větší důraz na příběh, během kterého probíhá několik vedlejších linek. Také to není záležitost na jeden večer. Abyste se dostali až k samotné záchraně princezny, budete muset v papírovém světě strávit desítky hodin.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cena: 653 Kč až 1 399 Kč

653 Kč až 1 399 Kč Platforma: Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One Po monstrózním propadáku jménem Pro Skater 5 opravdu jen málokdo tušil, že se ještě s tímto skejťákem na herní scéně setkáme. Letos se ale dal opět dohromady s Activisionem a společně se studiem Vicarious Vision přišel s předělávkou prvních dvou dílů série Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, které jsou považovány za to nejlepší. Dopadlo to na výbornou a jsou to zkrátka ty staré dobré arkády, jaké známe z původního PlayStationu. Stejné arény, a hlavně stejný styl. Na prkně se můžete projet i s několika nováčky. V parádně vypadajících arénách na pozadí hraje vynikající hudba. Sice to nejsou přesně ty písničky, které byly součástí původních verzí, ale i tak tento výběr stojí za to. Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tonyho návrat na skejťácký trůn | Recenze

Pro vývojáře bylo hlavní výzvou ovládání. V dobách, kdy první díl vznikal, ani neexistoval ovladač s analogovými páčkami. Stejný dojem z hraní museli převést i na moderní platformy, a to se jim zcela jistě povedlo. Bude to mimo jiné tím, že použili část kódu pro jízdní model z původní verze, aby byl hlavně pro veterány série pocit z hraní co nejvěrnější originálu. Stejně jako v případě Crashe Badicoota, jehož N’Sane trilogii má na svědomí také studio Vicarious Visions, předpokládáme, že to není naposledy, co se Tony Hawk ukáže v herním světě. Předělávky jsou na tom velmi dobře, a tak je jen otázkou času, kdy se dočkáme dalšího oznámení. Jen doufáme, že kvalita opět neklesne do hlubin, kde sídlí pátý díl.

Nioh 2 Cena: 499 Kč až 1 374 Kč

499 Kč až 1 374 Kč Platforma: Sony Playstation 4 Nioh je častokrát označováno jen jako kopírka známé série hardcore RPG Dark Souls. Pravdou ale je, že první verze začala vznikat v době, kdy ještě ani první Dark Souls nespatřily světlo světa. Vývojářům ale moc nepřály podmínky, a tak se celý vývojový proces značně protáhl. Na pokračování Nioh 2 jsme naštěstí už nemuseli čekat tak dlouho. Události dějové linky druhého dílu se odehrávají ještě před příběhem Williama z jedničky, takže nováčci nemají v tomto ohledu důvod, proč by se neměli pustit do hraní. Znalost předchozího dílu vám nicméně dost pomůže s orientací v soubojovém systému a RPG prvcích, kterými je Nioh 2 nabitý až po okraj. Nioh 2: démoni ochutnali svoji vlastní medicínu | Recenze

Nové druhy zbraní, tuny lootu na každém kroku a hlavně nepřátelé, kteří jsou vám schopni jednou ranou vzít polovinu životů. V některých případech se vás jen dotknou a jdete k zemi. V boji vám opět nepomohou jen vaše dovednosti se zbraněmi, ale je tady i alternativa k duchovním silám, které dokázal využívat William z prvního dílu. Hlavní hrdina dvojky je totiž z části démon, což mu umožňuje nejen používat útoky některých monster, ale také se na krátkou chvíli proměnit do super silné formy. Ani tak ale není jisté, že se s nepřáteli zvládnete vypořádat. Příběh se opět točí kolem kamenů s tajemnou silou. Do toho se řeší japonská politika, invaze démonů a také není od věci zjistit, co je hlavní hrdina vlastně zač. Nioh 2 vám odpovědi nedá zadarmo, ale rozhodně stojí za to si jím projít. Pokud by pro vás příběhová linka nebyla žádnou výzvou, tak můžete směle vyrazit do misí Twilight, kde obtížnost ještě o něco stoupne.

Dreams Cena: 259 Kč až 757 Kč

259 Kč až 757 Kč Platforma: Sony Playstation 4 Jistě je mezi vámi spousta kreativních mozků, které v nejrůznějších hrách využívají editory úrovní či moderské nástroje, pokud jsou k dispozici. Studio Media Molecule už v minulosti se svojí sérií LittleBigPlanet dokázalo, že i na konzolích je pro tuto komunitu místo, a ještě víc tento dojem umocnili v Dreams, což je hra vytvořená pro tvorbu dalších her. Možná si říkáte, že tvorba pomocí ovladače nebude úplně nejpohodlnější. Vývojáři na tohle samozřejmě mysleli a díky jejich uživatelskému rozhraní a nástrojům to není žádný problém. Pro lepší kontrolu by přece jen bylo lepší kombo klávesnice s myší, ale to bohužel Dreams nenabízí. DREAMS: splněný sen kreativní duše | Recenze

Nemusíte být sami kreativci, abyste měli důvod vydat se do říše Dreams. Můžete zkoušet výtvory ostatních hráčů. Občas je až s podivem, co se jim tam podařilo vytvořit. Nejednou se v nabídce objevilo předělané P.T., což byla ochutnávka hororu Silent Hills od Hidea Kodžimy, který byl následně zrušen. Dreams mají pouze jediný znatelný problém, a to je copyright. Můžete si sice tvořit co chcete, ale kupříkladu takovému Nintendu se moc nezamlouvalo, když skrz Dreams vznikaly klony Super Maria a dalších jejich značek. I bez toho je ale k dispozici více než dost originálních výtvorů.

Final Fantasy VII Remake Cena: 845 Kč

845 Kč Platforma: Sony Playstation 4 (na Xbox až v průběhu roku 2021) Po několika dlouhých letech od oznámení jsme se dočkali remaku nejoblíbenějšího dílu série Final Fantasy. Konečně se brány této legendy otevřely i hráčům, kteří už nejsou ochotni překousnout grafiku původní verze. Nebudeme si nic nalhávat. Je hodně znát, že už je tu s námi přes 23 let. Nový grafický kabátek jsou spolu s ozvučením ty nejlepší součásti nové verze. Square Enix přetvoření obrovského města Midgar zvládl na výbornou, a to jak ve filmečcích, tak přímo během hraní. Příběh se ani zlepšovat nemohl, protože už sám o sobě byl v původní verzi výborný a tady ho najdete jen s pár menšími změnami. Stále je to ale hlavně o skupině ekoteroristů, ke kterým se přidal i žoldák Cloud, hlavní hrdina celé hry. Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze

Do hraní se můžete pustit i v případě, že je to vaše první setkání se sérií Final Fantasy. Stejně jako většina dalších dílů je totiž zdejší příběh úplně oddělený od zbytku. Pro nováčky bude remake také příjemnější díky předělanému soubojovému systému, který se blíží stylu z novějších dílů, než aby plně stál na principu Active Time Battle jako původní verze. To na druhou stranu může být negativum pro hráče původní verze. Pro vývojáře to tímhle rozhodně nekončí. Rozhodli se totiž remake rozdělit na několik částí. V té první si projdete pouze část příběhu, která se odehrává v již zmíněném městě Midgar. Zbytek světa Gaia uvidíme v novém kabátě až během následujících letech. Doufáme, že tentokrát tvorba pokračování nebude trvat tak dlouho. Pokud by totiž mezi jednotlivými částmi byl pětiletý rozestup, tak by to určitě nedělalo dobrotu.