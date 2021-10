Vybrali jsme nejlepší metroidvanie posledních let. Dobrodružství s příchutí plošinovek

Co je metroidvania? O metroidvaniích jsme na Doupěti psali už nesčetněkrát a končit s tím nehodláme. Vychází totiž pokračování série Metroid. Víte ale vůbec, co je tento herní žánr zač? Jak už jeho název napovídá, zrodil se v dobách největší slávy sérií Metroid a Castlevanie. Nezačal ale hned s jejich prvními díly. Období, kdy se o metroidvaniích začalo mluvit jako o vlastním žánru, přišlo až se Super Metroidem z roku 1994 na SNES. Tomu pak sekunduje Castlevania: Symphony of the Night z roku 1997, která vyšla pro první PlayStation. I když se prvky metroidvanie objevovaly i v předchozích dílech, tak právě tyto dva tituly je dotáhly do perfektní podoby. Herní studia prý mají devkit konzole Nintendo Switch 4K, společnost to popírá

Hry, které do tohoto žánru spadají, jsou většinou plošinovky, které spojuje několik herních prvků. Tím nejvýraznějším je otevřený herní svět, ve kterém se hráč může pohybovat bez omezení. Do některých jeho částí se ale nedostane, i když jsou otevřené, protože k jejich dosažení potřebuje speciální schopnost nebo předmět. Ty jsou většinou rozesety po celém světě, takže vás hra nutí prozkoumávat každý její kout. Postupem hrou se postava vyvíjí a dostává nové schopnosti. Ve většině případů také platí, že metroidvanie dokáží potrápit vaše hráčské schopnosti svojí obtížností. V průběhu let se prvky metroidvanie prokousaly i do jiných herních žánrů, než jsou plošinovky. Nintendo Switch konečně podporuje připojení sluchátek přes bluetooth

Metroid ani Castlevania nebyly úplně prvními sériemi, které s něčím takovým přišly. Rozhodně se ale nejvíce zasloužily o zpopularizovaní tohoto pojetí plošinovek. My se tentokrát nebudeme vydávat do úplné historie a prozkoumávat začátky metroidvanií. Vybrali jsme několik her z tohoto žánru z posledních let, které by vám neměly uniknout.

Ori and the Blind Forest a Will of the Wisps Začneme rovnou asi tím nejzvučnějším titulem, který tady máme. Není se ani čemu divit, že se mu dostalo takové pozornosti vzhledem k tomu, že se o jeho vydání postaral Microsoft. Vlastně není řeč o jedné hře, ale rovnou o dvojici pohádkových příběhů Oriho od Moon Studios. Zdejší les je na tom špatně a vy se v roli roztomilého zvířátka snažíte zabránit jeho zkáze. Blind Forest i Will of the Wisps vypadají na pohled nádherně. Nenechte se ale ošálit vzhledem. I když mohou vypadat jako záležitosti, které pohladí po duši, tak dokáží nejen při bossfightech pěkně potrápit. Najdete tady všechny základní prvky metroidvanie. Velký otevřený svět, odemykání nových schopností i náročnější hratelnost. Ve Will of the Wisps vývojáři navíc odvedli výbornou práci v tom, že to není jen více téhož. Ori má nové unikátní schopnosti, které se mu zatraceně hodí v boji proti dosud neviděným nepřátelům. Kde si zahrát: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Průměrné hodnocení: 88 % a 90 %

Hollow Knight Malé australské studio Team Cherry stojí za hrou, která v rámci metroidvanií patří mezi to nejlepší v celé herní historii. Jistě nebudu sám, kdo bude toto tvrzení kvitovat. Klasické prvky metroidvanie se tady navíc kombinují s mechanikami souls-like her. Po smrti přijdete o geo, což je zdejší platidlo. Abyste je získali zpět, musíte se vrátit na místo své porážky a zabít svůj stín. V roli malého rytíře se vydáváte do království, které má doby své největší slávy už dávno za sebou. Sami nevíte, co se tady stalo a proč jste sem vůbec přišli. Objevování je snad tou nejzábavnější částí Hollow Knighta. To neplatí jen v rámci prozkoumávání podzemních lokací, které se od sebe liší grafikou i typy nepřátel. Pomalu se dostáváte k tomu, kdo je Hollow Knight nebo co se stalo ve městě slz. Cesta k zjištění všech detailů je dlouhá, ale rozhodně za to stojí. Hollow Knight také dokáže překvapit svými schopnostmi. Od těch klasických jako je odrážení se od zdí se dostanete až k několika druhům dashů. A když už si myslíte, že jste se dostali na konec hry, tak zjistíte, že se vám otevřela další hromada možností. Už dlouhé roky se čeká na vydání pokračování Hollow Knight: Silksong, ve kterém si zahrajeme za Hornet. Očekávání jsou velká, ale nám bude úplně stačit, když dostaneme stejně kvalitní porci obsahu, jako v původním Hollow Knightu. Team Cherry je nicméně ohledně sdílení novinek o Silksongu skromný a už dlouho jsme o pokračování neslyšeli. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Průměrné hodnocení: 90 %

Dead Cells Dead Cells na rozdíl ostatních metroidvanií v našem výběru kombinuje plošinovky s rogue-lite žánrem. To znamená, že hru procházíte stále dokola a dokola. Při každém dalším průchodu se dostáváte k novému vybavení a občas můžete narazit i na novou schopnost. Největší předností Dead Cells je bezpochyby jejich plynulá hratelnost. Každý průchod Dead Cells je jiný díky procedurálně generovaným úrovním a také možnosti vybrat si různé cesty. Lokace jsou vždy navázány na několik další a je na vás, kterým směrem povedou vaše kroky. Do některých z nich se ale ze začátku nedostanete, protože zatím nemáte potřebnou schopnost. Hlavní hrdina se navíc nevyvíjí jen po každém průchodu tím, že získá schopnost nebo nákres vybavení. Při zdolání každé oblasti má možnost získat vylepšení, která se mu ale do dalšího průchodu už nepřenášejí. Spojení metroidvanie a rogue-lite tady funguje výborně. Pokud teprve máte v plánu se do Dead Cells pustit, tak doporučujeme hned začít i se všemi DLC. Rise of the Giant je na všech platformách zdarma, ale za The Bad Seed a Fatal Falls už budete muset dát pár korun. Rozhodně ale za to stojí. Bez nich se ochudíte o několik lokací, unikátních bossfightů a hromadu zbraní. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, iOS

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, iOS Průměrné hodnocení: 89 %

Feudal Alloy Ani v tomto souhrnu nebude chybět česká stopa. Feudal Alloy vzniklo v malém studiu Attu Games, které se rozhodlo, že zkombinovat středověk a roboty ovládané rybami není vůbec špatný nápad. A on to opravdu špatný nápad nebyl. Feudal Alloy zpracovává styl metroidvanie v klasickém stylu, a navíc do něj přidává osobitou grafiku. Hlavním představitelem je farmář Attu, který ve své vesnici žil docela klidný život. To bylo ale jen do chvíle, než vesnici napadli banditi, ukradli veškeré zásoby oleje a vypálili jeho dům. Prostý sedlák Attu tedy popadl meč a hodlá si s bandity vyrovnat účty. Banditi ale nejsou to jediné, na co na své cestě narazí. Robotů je tady celá řada a nejsou zrovna přátelští. Naštěstí máte dostatek prostředků na to, abyste se s nimi vypořádali. Cestou získáte nejen nové schopnosti, ale můžete měnit i části Attuova robota a meč. Pokud si chcete vyzkoušet nějakou metroidvanii, ale odrazuje vás dlouhá herní doba, tak je Feudal Alloy tou správnou volbou. Patří totiž mezi ty kratší tituly v našem výběru. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Průměrné hodnocení: 75 %

Axiom Verge Axiom Verge je prací jediného vývojáře Thomase Happa a už na první pohled jistě poznáte, že svým grafickým stylem cílí na hráče, kteří mají rádi retro. Za pixelartem se ale skrývá výborná sci-fi akce, ve které si zahrajete za vědce jménem Trace, který utrpěl zranění a následně se probudil v neznámém high-tech světě. I když na této hře nepracoval žádný velký tým, tak je nutno uznat, že některé konkurenční záležitosti od větších studií zdejšímu pixelartu nemohou konkurovat. To platí zejména u bossů, kteří vypadají výborně. Samotné souboje se také povedly. Bossové jsou rozmanití, a i když má celkově hra vyšší obtížnost tak nezačne frustrovat ani po několika nepovedených pokusech. V době vydání snášel Axiom Verge kritiku za to, že si až příliš bere inspiraci z původních dílů Metroidu. Schopnosti, které Trace získává, nejsou nic převratného a samotný průzkum světa vlastně nemá danou pointu. O příběhu jako takovém se ale nyní už můžete dozvědět více díky pokračování, které vyšlo docela nedávno. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, WiiU, PS Vita

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, WiiU, PS Vita Průměrné hodnocení: 85 %

Blasphemous Jestli na vás předchozí hry z našeho výběru byly až moc veselé nebo barevné, tak Blasphemous bude přesně pro vás. Stejně jako Hollow Knight si půjčuje prvky ze souls-like žánru, ale svým zpracováním je úplně někde jinde. Podíváte se do světa Cvstodia, na který byla uvalena kletba známá jako Zázrak. Vy se ho pokusíte z prokletí vysvobodit v roli Kajícníka. Cvstodia je plná mučených duší a podle toho také vypadá. Vše je temné a pokryté krví. S brutalitou se tady vůbec nešetří a nepřáteli nechutnými na pohled už vůbec ne. Použitý styl je inspirovaný římským katolicismem, ikonografií a španělskou kulturou. Dalo by se říct, že zatímco Axiom Verge se hodně inspiroval Metroidem, Blasphemous tíhne spíše směrem ke Castlevanii. Není to ale všechno jen o grafice. Stejně jako většina ostatních metroidvanií vás i Blasphemous dokáže pěkně potrápit. Jeho akční soubojový styl je o učení se pohybů nepřítele a hledání správné chvíle k útoku. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Průměrné hodnocení: 80 %

Bloodstained: Ritual of the Night Vývoj Bloodstained neprobíhal zrovna jako po másle. Po velké a úspěšné kampani na Kickstarteru trval několik let a bylo to určitě déle, než tvůrci původně zamýšleli. Fanoušci nicméně měli zájem kvůli tomu, že mělo jít o duchovního nástupce věhlasné Castlevanie. Bohužel se mu stejné popularity nedostalo, ale v rámci žánru stále stojí za to. Zahrajete si za Miriam, která je prokletým sirotkem. Její tělo se kvůli kletbě pomalu proměňuje v krystal. Aby se toho zbavila, musí se probít skrz démony poseté oblasti až k hradu stvořeného jejím přítelem Gebelem, nad kterým už krystalická kletba přebrala kontrolu. Bloodstained kromě rychlé akce vsází na širokou škálu zbraní a kouzel, které zcela mění bojový styl. Miriam se samozřejmě v průběhu hry vyvíjí a získává nové schopnosti. To, co Bloodstained podráží nohy, je ale grafika. Svět samotný nevypadá špatně, ale postavy se zkrátka moc nepovedly. Pokud vás kvůli tomu odrazuje, můžete zkusit Bloodstained: Curse of the Moon. Tam se vývojáři zase přesunuli více k retro zpracování. Kde si zahrát: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android

PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android Průměrné hodnocení: 80 %

Cave Story+ Tohle je nejstarší kousek, který v našem výběru najdete. Jeho původní verze vyšla už v roce 2004 na PC a stejně jako Axiom Verge ho má na svědomí jediný vývojář. Dajsuke “Pixel” Amaja ho vytvořil ve svém volném čase a postupně se díky úspěchu na internetu dostal do širokého povědomí lidí. Častokrát je Cave Story považované za velmi zásadní indie hru, protože dokázala, že i projekt jediného člověka dokáže otřást herním světem. Tady je ale řeč o verzi Cave Story+, na kterém Pixel už pracoval s větším týmem Nicalis. Ta vyšla v roce 2011. Oproti původní je značně vylepšená, ale základy jsou stále stejné. Hrajete za postavu, která se probere v jeskyni bez jakýchkoliv vzpomínek. V blízké vesnici začnete hledat pohřešovanou dívku a příběh už se začíná pěkně rozjíždět. Hratelností je Cave Story+ docela tradiční záležitost. V rozlehlém světě se vypořádáváte s nepřáteli za pomoci rozmanitých zbraní. Za jejich zabíjení získáváte zkušenosti pro své zbraně, čímž vylepšíte jejich vlastnosti. Kde si zahrát: PC, Nintendo Switch

PC, Nintendo Switch Průměrné hodnocení: 88 %