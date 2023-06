Vychází demoverze Final Fantasy XVI. Postup se vám přenese do plné verze

Nový číslovaný díl série Final Fantasy chystá svoji premiéru už 22. června exkluzivně na PlayStationu 5. Pokud vás Square Enix zatím nepřesvědčil, že byste se o šestnáctku měli zajímat, můžete zdarma vyzkoušet první kapitolu skrz demoverzi, ze které se vám navíc přenese uložený postup do plné hry.

Stejně jako u starších dílů Final Fantasy i tentokrát platí, že pro pochopení příběhu nemusíte znát ani jednu z předchozích her. FF XVI se celkově hodně liší, a to jak stylizací, tak samotnou hratelností. Tvůrci se netají inspirací evropským středověkem, což je vidět už v úvodních scénách demoverze. Celkově je nádech hry znatelně vážnější a dospělejší.

Soubojový systém také prošel obří obměnou. Už žádné tahy a tentokrát ani rozkazování spojencům. FF XVI spíš připomíná hack'n'slash ve stylu Devil May Cry. Stále si ale zachovává RPG základy, takže bez vylepšování hlavního hrdiny Cliva, jeho vybavení a schopností to nepůjde.

Final Fantasy XVI zatím sklízí velmi kladné ohlasy od hráčů, kteří demo zkoušeli, i od novinářů, kteří se k dalším částem hry dostali s předstihem. U nás se mu nijak velká pozornost nevěnuje, ale mohl by to být černý kůň letošního léta, které by i bez něj vypadalo docela nabitě.