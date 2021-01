Na jakéhosi duchovního nástupce kultovního Silent Hillu jsme čekali dlouho a vypadá to, že The Medium by mohl prázdné místo v našem srdci patřičně zaplnit. Titul vychází právě teď na PC a Xbox Series X/S a jde o první pořádnou exkluzivitu nové konzole.

Vydání doprovází také startovní trailer, který se soustředí na hutný příběh plný zvratů a nečekaných událostí v obou světech, ve kterých se hrdinka bude pohybovat. A vše začalo malou holčičkou.