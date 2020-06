Vydání nového Crashe má datum vydání, oficiálně se hra odhalí v pondělí

Crash Bandicoot a jeho návrat jsou velmi blízko. Poté, co ratingy na Tchaj-wanu vyzradily samotnou existenci hry Crash Bandicoot 4: It´s About Time, dočkali jsme se také prvních uniklých screenshotů a dokonce i data vydání. Oficiálně by se měla tato informace potvrdit už v pondělí, kdy má dojít k odhalení hry.

Od originálu a především jeho remaku se podle prvních screenshotů bude nový Crash trochu lišit a dočkat se máme cestování časem a setkání s "kvantovými maskami", které zřejmě budou patřit mezi známé Crashova spřáteleného Aku-aku. Kdo je ale za patálie s maskami zodpovědný se máme dozvědět později. Bude tentokrát za Crashovými potížemi stát někdo jiný než Dr. Neo Cortex, nebo vsadí vývojáři na ověřeného záporáka?

Hra má podle uniklých informací dorazit už 9. října. Podle předchozích úniků by měla být dostupná na PS4 a Xbox One. Po vzoru remaku původní trilogie by se ale později mohla dostat i na PC.