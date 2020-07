Vydání retro handheldu Analogue Pocket bylo přesunuto na rok 2021

Pro nezasvěcené, Analogue Pocket je dá se říci takový high-end retro Game Boy - ale s hromadou nových funkcí. Dokáže přehřát hry jak z klasického Game Boye, tak i Game Boy Color až po hry vytvořené pro Game Boy Advance. Bude také obsahovat adaptéry slotů na kazety od Game Gear, Neo Geo Pocket Color a Atari Lynx. Hry bude přehrávat na 3,5palcovém LCD displeji v rozlišení 1600 x 1440 pixelů. Jedná se zkrátka o takový kapesní retro počítač.

Vraťme se ještě chvíli ke zmíněnému displeji. Ten je totiž vyroben z Gorilla Glass, který je trojnásobně tlustší než typická tloušťka displejů u telefonů. Dokáže fungovat v proměnných obnovovacích frekvencích a celkové nastavení zobrazovacích režimů napomáhá, aby se vzhled her podobal co nejvíce tomu, jak vypadal na původních zařízeních. Má MIDI a analogové synchronizační kabely, takže si do něj můžete bez problému zapojit svůj hudební hardware.

Co se týká výdrže, tak výrobce uvádí, že Analogue Pocket bude obsahovat 4300 mAh baterii, která vydrží 6 až 10 hodin nepřetržitého hraní her. Co je ale opravdovou peckou, tak pravděpodobně dok pro handheld. Ten totiž z Analogue Pocket udělá něco jako Nintendo Switch a vy tak můžete používat veškeré jeho funkce na vaší televizi. Dokovací stanice podporuje připojení až 4 ovladačů, a to buď prostřednictvím Bluetooth, bezdrátovým připojením či klasickým kabelovým.

Vypadá to vskutku lákavě, viďte? Analogue Pocket měl vycházet už letos, jeho vydání však bylo odloženo až na rok 2021. Možnost předobjednávky se však otevře během příštího týdne na webovkách Analogue. Co se týká ceny, tak samotný Analogue Pocket bude stát něco okolo 4500 Kč. Dokovací stanice, která se bude prodávat zvlášť pak 1800 Kč. Což samozřejmě nejsou úplně malé částky, ale pokud se vám doma ještě stále válí kazetky s těmi nejkultovějšími hrami, tak se Analogue Pocket bude řadit mezi ty nejlepší možnosti, jak si je budete moct zase zahrát.