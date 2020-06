Vydavatel Take-Two předal vývoj Kerbal Space Program 2 novému studiu

V prosinci roku 2019 obdržela vývojářská společnost Star Theory Games zprávu skrz LinkedIn od Michaela Cooka, výkonného producenta Private Division, která je jednou z větví vydavatelství Take-Two Interactive. Ve zprávě stálo, že Kerbal Space Program 2 již není hrou Star Theory Games, avšak že zaměstnanci budou vítání při další práci na této hře, a to s podmínkou, že se stanou součástí nově jmenovaného vývojářského týmu.

„Bylo to pro nás neuvěřitelně obtížné rozhodnutí, bohužel ale nebylo zbytí, když jsme začali pociťovat, že by obchodní situace mohla ohrozit vývoj, provedení a celkovou integritu hry," píše Cook.

Pár členů již do nového studia známého jako Intercept přešlo, a to včetně hlavy vývoje Jeremyho Ablese, kreativního ředitele Nate Simpsona a hlavního producenta Natea Robinsona. Hra bude vycházet na PC, Xbox One a PlayStation 4.