Vykrádačka Payday 3 má vyjít letos. Po dlouhém čekání studio Starbreeze ukázalo první teaser

Švédské studio Starbreeze to v minulosti mělo docela komplikované. I když se mu podařilo vytvořit a vydat několik úspěšných her, muselo se dlouhou dobu vypořádávat s finančními problémy. Krušné časy by už ale mělo mít za sebou. Spojilo se s vydavatelstvím Prime Matter, aby společně hráčům přinesly pokračování úspěšné kooperační střílečky Payday 3. Po letech ticha si pro nás vývojáři s novým rokem připravili kratičký teaser a potvrzení, že se s vydáním počítá na rok 2023.

Nedá se říct, že bychom byli fanoušky předčasného oznamování her. Přeci jen je lepší, když tvůrci hru ukazují až v momentě, kdy mají co ukázat. Starbreeze je očividně jiného názoru. Payday 3 nám totiž oznámili už v roce 2021 během Summer Game Festu. V ten moment neukázali víc než jediný artwork. Může tedy být zklamáním, že po takové době tady máme teaser, který fakticky neukazuje nic nového. Tedy až na logo.

S novinkami by to v následujících měsících ale mělo být svižnější. Pokud má Payday 3 opravdu vyjít letos, je také potřeba na něj hráče náležitě nalákat. Základy nicméně budou stejné jako u předchůdců. Společně s partičkou hráčů se vžijeme do role loupeživého gangu a postupně navštívíme nejrůznější místa, kde bychom mohli přijít k hodnotným cennostem.

K úspěchu je samozřejmě potřeba dobrý plán a výbava. Po Washington DC naše banda bude tentokrát řádit v New Yorku. Hru už najdete také na Steamu, ale kromě krátkého popisu a možnosti přidat si ji do seznamu přání toho tady moc nenajdete.