Vylepšená verze GTA V dorazí na konzole nové generace v listopadu

Rockstar Games dnes společně s updaty, které míří do GTA a Red Dead Online, oznámilo detaily ohledně vydání vylepšené verze Grand Theft Auto V pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Sice si ho už nyní můžete na těchto konzolích zahrát v rámci zpětné kompatibility, ale pokud chcete vidět, jak bude GTA V vypadat s využitím silnějšího hardwaru, tak se můžete těšit na 11. listopadu.

Vývojáři novou verzi označují jako "rozšířenou a vylepšenou". Určitě není od věci poznamenat, že její vydání je docela zmatené. GTA V a GTA Online totiž vyjdou jako oddělené tituly. GTA Online si po dobu tří měsíců od vydání budete moci zdarma aktivovat pouze na PlayStationu 5. Hráči na Xboxu musí zaplatit.

U příběhové kampaně to pak nevypadá, že by u ní bylo možné využít upgradu zdarma, jako je to u spousty mezigeneračních her. Bohužel jsme zatím z nové verze neviděli žádné záběry, takže nemůžeme ani odhadovat, jestli je za její vylepšení plná cena vůbec adekvátní.

Kromě toho Rockstar také láká na překvapení v rámci 20. výročí GTA III, které nás čeká v říjnu. To se bude týkat i obsahu pro GTA Online. Nás ale více zajímá, jestli to náhodou není vhodná příležitost pro oznámení plnohodnotného pokračování. Už by totiž rozhodně bylo na čase.