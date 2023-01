Vylepšený Polda, druhoválečný Xcom a další. To jsou nejzajímavější hry z Česka a Slovenska, které nás letos čekají

Vypadá to, že letos nás nečeká žádná velká česká či slovenská AAA hra typu nové ARMY či pokračování Kingdom Come. Přesto jsme vybrali několik her z našich luhů a hájů, které stojí za pozornost. Co nás čeká?