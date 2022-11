Vylepšený Zaklínač 3 vyjde v prosinci. Bude zdarma pro všechny majitele starších verzí a přidá nový obsah

CD Projekt RED po Cyberpunku konečně chystá next-gen verzi i pro třetího Zaklínače. Tentokrát už dodrželi slib a s vydáním to opravdu stihnout ještě před koncem roku. Vylepšení přijde 14. prosince a pro všechny majitele hry bude k dispozici zdarma. Neplatí to jen pro hráče na PlayStationu a Xboxu. Nová vylepšení a obsah přibyde i do PC a Nintendo Switch verzí.

Na PC se nebudete muset o nic starat a hra se vám automaticky aktualizuje. Na konzolích to nejspíš bude fungovat podobně, jako u ostatních next-gen upgradů. Musíte si tedy v obchodě konzole aktivovat novou verzi. U Switche je stále otázkou, jestli se novinky budou týkat i něčeho jiného než dodatečného obsahu. Do toho spadá i balík skinů inspirovaných seriálovým Zaklínačem od Netflixu.

Bližší informace o nové verzi máme očekávat v průběhu příštího týdne, kdy vývojáři na svém streamu plánují předvést i ukázku z hraní. Stále je v plánu i nová krabicová verze hry, ale ta vyjde až později.