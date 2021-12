Vypadá to, že další Mass Effect poběží na grafickém enginu Unreal nové generace

Původní trilogie sci-fi ságy Mass Effect běžel na Unreal enginu třetí generace, BioWare se však rozhodl při skoku do Andromedy přeskočit na Frostbite, v té době hojně propagovaný víceméně ve všech projektech vydavatele EA. Nyní to vypadá, že se opět vrátíme do starých kolejí, a samozřejmě v nejnovější generaci.

Prozrazuje to nová nabídka práce od BioWare. Hledá se nový technický vedoucí, který by měl mít "zkušenosti s EU4/5" při práci na novém Mass Effectu. Zmínka o enginu se nachází také v několika dalších nabídkách práce, takže je dost bezpečné předpokládat, že titul opravdu poběží na nejnovější generaci tohoto enginu.

Známý herní insider Jeff Grubb už dříve poznamenal, že nový Mass Effect poběží na Unreal Engine 5 a že šlo o počáteční rozhodnutí celého týmu, což je rozhodně skvělá zpráva. Ostatně po ukázce schopností enginu v Matrix Awakens se nemůžeme dočkat.