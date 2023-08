Vyšel vylepšený Quake II na PC a konzole. Mimo jiné přidává i zbrusu novou kampaň

Mluvilo se o něm dlouho a objevil se znenadání. Vylepšený Quake II vychází na úvod letošního QuakeConu. Spolu s oznámením rovnou vyšel na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Najdete ho také v knihovně předplatného Game Pass. Vylepšená grafika se dá očekávat, ale nová verze toho přináší o poznání víc.

Oproti původní verzi Quake II byly vylepšeny modely, animace nepřátel, brutalita, umělá inteligence i filmečky, které během porcování nepřátel uvidíte. Ohledně grafiky pak uvidíte rozdíl v dynamickém osvětlení, vyhlazování a hloubce ostrosti. Rozlišení se může vyšplhat až na 4K podle toho, na které platformě hrajete. Celá akce se neobejde bez originálního soundtracku od Sonica Mayhema.

Po stránce obsahu nechybí vedle kampaně i rozšíření s 18 misemi The Reckoning a dodatečných 15 z Ground Zero. MachineGames si ale připravili úplně novou kampaň jménem Call of the Machine. Zahrnuje 28 levelů a novou mapu pro deathmatch. V rámci příběhu se budete snažit najít přístroj, který je schopný zničit předivo samotné reality.

Nová verze bude plně podporovat i multiplayer. Kampaň si můžete projít ve čtyřech online i na rozdělené obrazovce. Stejně tak nechybí ani podpora deathmatche a týmového deathmatche, kde může proti sobě soupeřit až 16 hráčů online nebo 4 na rozdělené obrazovce. Je tady i možnost hrát v osmi lidech na jedné obrazovce, ale to z nějakého důvodu umožňuje pouze PC a XSX verze. Při online hraní ale nezáleží na tom, kdo na jaké platformě hraje. Quake II nyní totiž podporuje crossplay.

Pro milovníky herní hudby má Bethesda ještě jednu lahůdku. V průběhu letošního roku vyjde soundtrack z Quake II na vinylu. Pokud o něj v této formě máte zájem, zamiřte na stránky Laced Records.