Vyšla česká kvízová hra Brave Brain. Provede vás kulturami různých zemí s téměř 10 tisíci otázkami

Studio Kikiriki Games si vysloužilo několik ocenění za mobilní audiohru To the Dragon Cave, kterou si bez problému užijí i nevidomí hráči. Nyní uvádějí svoji novinku Brave Brain. Tentokrát se zaměřuje na všechny kategorie hráčů včetně těch nevidomých a dalších, kteří mají s hraním problémy. Do plnění kvízů, které vás seznámí s různými zeměmi, se můžete pustit zdarma na mobilech se systémy Android i iOS.

„To the Dragon Cave jsme primárně vytvořili pro nevidomé hráče a v této komunitě je velmi populární. Ukázalo se ale, že pro hráče, kteří nemají problém se zrakem, je poměrně náročné přijít o veškerý vizuál a soustředit se pouze na audio. Naším dalším cílem proto bylo vytvořit hru, kterou si stejnou mírou užijí všichni hráči bez ohledu na to, zda mají nebo nemají nějaké omezení,“ vysvětluje nevidomá spoluzakladatelka studia Kikiriki Games Jana Kuklová.

Skrz kvízy v Brave Brain můžete soupeřit s ostatními hráči o lepší umístěný v týdenních žebříčcích, plnit úkoly nebo postupovat na novou úroveň. Momentálně zahrnuje 12 zemí, přičemž v každé z nich vás čeká trojice různých lokací. Jedna vás vždy provede otázkami týkajících se dané země. Zbylá dvojice se zabývá tématy, která jsou se zemí běžně spojovaná. Jako příklad tady máme Velkou Británii, kde si otestujete vaše znalosti o hudbě a sportu.

Vydáním to samozřejmě nekončí. Tvůrci mají v plánu dělat Brave Brain přístupnější pro ještě širší škálu hráčů a nabývat bude i na obsahu. Těšit se můžete na další země, kvízy či sezónní události. Pro tuzemské hráče je navíc výhodou, že je celá hra přeložená do češtiny.