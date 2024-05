Vyšla nová slovenská hra. V bojovce Die by the Blade vás od smrti dělí jeden dobře mířený úder

V bojovkách je většinou jedno, že jste protivníkovi zlomili páteř nebo roztříštili lebku. Nepadne, dokud z něj nevymlátíte celý ukazatel života. Die by the Blade od slovenského týmu Grindstone na to jde jinak. Stačí, abyste se čepelí své zbraně jednou dobře trefili a nepřítel se skácí k zemi. Bere si tedy inspiraci například od legendy Bushido Blade z prvního PlayStationu. S cenovkou 19,99€ najdete tuto novinku na Steamu, nebo za 540 Kč na Epic Store.

I když si můžete vybrat z různých postav, vaše možnosti v boji se spíš odvíjejí od zvolené chladné zbraně, přičemž většina z nich je inspirovaná japonskou kulturou. Katana je vhodná pro vcelku vyvážený styl. Pokud vám ale nedělá problém obětovat rychlost za cenu větší rány, správnou volbou je obouruční nodači. Není předem dané, která z postav má jakou zbraň, takže si správnou kombinací můžete vytvořit bojovníka přesně pro váš styl hraní.

Není to ale jen o útočení, bez účinné obrany to také nepůjde. Nepřítelovým útokům můžete uhýbat nebo je odrazit, čímž dostanete prostor pro vlastní útok. Stačí ale jedno špatné načasování a jste během vteřiny o hlavu kratší. Svoje umění boje můžete předvést v lokálním i online multiplayeru. U možnosti online hraní nechybí ani hodnocené zápasy.