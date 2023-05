Vyšla první ukázka z vylepšené verze System Shocku 2. Tvůrci do ní zahrnuli i nejlepší modifikace od fanoušků

Už 30. května si budeme moci zahrát remake prvního dílu legendárního System Shocku. Zatímco pro vás připravujeme recenzi, můžete se podívat na první ukázku z vylepšené verze druhého dílu, na které taktéž pracuje studio Nightdive. Ale pozor, tentokrát nejde o kompletní předělávku. Původní verze z roku 1999 byla rozebraná reverzním inženýrstvím a poté převedena do KEX enginu, díky čemuž bude Enhanced Edition hratelná i na moderních konzolích.

To ale není jediná výhoda nového enginu. I když se grafika nedá srovnávat s remakem jedničky, oproti původní verzi je Enhanced Edition od prvního pohledu hezčí. Tvůrci také ve spolupráci s komunitou fungující na stránkách systemshock.org vybralo ty nejlepší modifikace a vylepšení, které se stanou oficiální součástí nové verze.

Vylepšení se dočkaly všechny filmečky, textury i modely postav a zbraní. Hraní v kooperaci pak bylo kompletně přepracované, aby fungovalo bez problému tak, jak jsme zvyklí z dnešních her. Zatím se ale těžko odhaduje, kdy se do hraní budeme moci sami pustit. Jen doufáme, že System Shock 2: Enhanced Edition nebude mít takové problémy jako remake jedničky. S vývojem System Shocku 3 to pak vypadá ještě hůř. Alespoň máme potvrzené, že vylepšená verze vyjde kromě PC i na konzole.