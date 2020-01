Výtvarný ředitel původního Silent Hillu pracuje na novém projektu

O návrat Silent Hillu žadoní fanoušci už velmi dlouho a ačkoliv zatím nejsou žádné zprávy, že by se tak opravdu mohlo stát, minimálně se původní tvůrci postupně pouští do nových slibných projektů. Také výtvarný ředitel série, Masahiro Ito, se pustil do nového titulu.

Na svém Twitteru sdělil, že pracuje v základním týmu na novém herním titulu a doufá, že se projekt nedočká zrušení. Více informací bychom se měli dočkat v nadcházející době.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020

O projekt, na kterém se podílí Ito, rozhodně máme zájem. Pracoval jako výtvarný ředitel na hrách Silent Hill 2 a 3 a mimo jiné se rozloučil s Konami stejně jako Hideo Kodžima. Rozhodně jsme tedy zvědavi, co kutí a zda se opět jedná o hororový žánr.