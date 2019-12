Vyvíjené Devil May Cry pro mobily si nezadá ani s konzolovými akcemi

Devil May Cry opět ukazuje, kdo je králem žánru akčních rubanic a i přesto, že jeho další hra vyjde pouze na telefony, její bojový systém vypadá parádně propracovaně. Hra se zatím chystá pro čínský trh a je otázkou, kdy a jestli vůbec se jí dočkáme i my. Každopádně můžeme s jistotou říci, že na svoji platformu vypadá opravdu bezkonkurenčně.

Devil May Cry: Pinnacle of Combat by mělo nabídnout to nejpopulárnější z celé série a zopakujete si hromadu ikonických momentů. Nechybějí ani oblíbené zbraně jako Agni & Rudra, Rebellion nebo pistole Ebony & Ivory. Níže se můžete podívat na první ochutnávku skutečné hratelnosti, která se k nám dostala díky hráčům, jež měli dost štěstí na to, aby hru mohli otestovat. V Číně by mělo Devil May Cry: Pinnacle of Combat vyjít v příštím roce.