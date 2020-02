Vývoj akce Biomutant pokračuje, hra vyjde až v perfektním stavu

Ambiciozní akční RPG titul Biomutant se za poslední rok příliš nepřipomínal a mohlo to tak trochu vypadat, že hra možná už ani není ve vývoji. Mlčení vývojářského týmu na důvěře příliš nepřidávalo a i přes přesvědčivé záběry z dřívějších fází vývoje se zvyšovala nejistota hráčů. Tým Experiment 101 nyní však všechny ubezpečuje, že zmutovaného mývala a jeho patálií v otevřeném světě se dočkáme. Jenom to musí být až v době, kdy bude hra opravdu připravená.

"Jak někteří z vás nejspíše vědí, práce na dokončení hry je opravdu náročná výzva, která je nepředvídatelná a zabere spoustu času. Velikost Biomutanta ještě umocňuje tyto vlastnosti naší práce a děláme vše v našich silách, aby šlo o nejlepší hru, kterou kdokoliv z nás kdy vytvořil a aby byla tak zábavná, jak to jenom půjde. Datum vydání odhalíme brzy, ale bude to až ve chvíli, kdy všichni budeme cítit, že si to můžeme dovolit a hra na to bude připravená. Ještě jednou bychom vám chtěli poděkovat za pochopení, neutichající podporu a nadšení pro naši hru," napsali vývojáři na svůj Twitter.

Biomutant se v hratelné ukázce ukázal už v roce 2018 na Gamescomu a už tehdy byl titul chválený a vypadalo to, že půjde o skvělou akční jízdu. Snad tak jde opravdu jenom o snahu dokončit hru bez toho, aby musela projít crunch fází a dočkáme se vyladěné a vydatné řezanice, ve které si se zmutovanými zvířátky užijeme pořádnou porci zábavy.