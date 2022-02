Vývoj Dragon Age 4 je na dobré cestě. Hra by mohla stihnout konec příštího roku

Do éteru se dostala díky hernímu novináři Jeffovi Grubbovi a další epizodě GrubbSnaxu další čerstvé informace o očekávaném fantasy RPG Dragon Age 4. Dle jeho interních zdrojů totiž jde vývoj velmi zdárně kupředu a vypadá to, že se vše stíhá k vydání za cca následujících 18 měsíců.

Dragon Age 4 bude čistě příběhový singleplayerový zážitek, opět slibuje Bioware

Už od samotného oznámení nám Bioware házel spíše střípky informací a různých útržků detailů a ačkoliv jsou fanoušci po několika posledních fiascích opatrní, vypadá to velmi nadějně. Titul je ostatně ve vývoji už od roku 2015 a piplá se čistě singleplayerový zážitek nový generace, což je přesně to, co od projektu hráči očekávají.

Doufejme tedy, že vývoj nenarazí na problémy a v příštím roce se opět vrátíme do oblíbeného fantasy světa.