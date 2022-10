Vývoj Dragon Age: Dreadwolf dosáhl dalšího milníku. Hru je možné projít od začátku do konce

Pokračování oblíbené RPG série je stále daleko. Vývojářům se ale daří dávat vše pomalu dohromady.

Začátkem letošního roku jsme se dozvěděli, že nové Dragon Age vstupuje do produkční fáze. Dnes se vývojáři pochlubili s tím, že je hotová alfa verze Dreadwolfu a hru je možné projít od začátku až do konce. Teď přichází na řadu dotahování všech částí hry do konce. Do toho spadá vizuální podoba i hratelnost.

Dreadwolf podstoupí několik druhů testování. Kromě interních testerů se zapojí i Community Council. Už alfa verzi samotnou ale považují v BioWare za velký úspěch. "Bylo to vyvrcholením velkého úsilí celého týmu a my jsme tento milník využili jako příležitost ke společné oslavě," píše se v oficiální zprávě.

Velmi důležitou součástí Dragon Age byl vždy příběh a ani Dreadwolf nebude výjimka. Vývojáři jsou rádi, že budou moci hráče vzít do částí herního světa, které dříve jen okrajově zmínili. Konkrétně je řeč o Minrathous, což je hlavní město Tevinterské říše. Magie je pro město i jeho obyvatele zásadním prvkem a od toho se odvíjí i podoba architektury.

Vypadá to, že tohle je poslední novinka, které se letos v souvislosti s Dragon Age dočkáme. Jak připomíná závěr zprávy, v BioWare nevzniká jen toto fantasy RPG, ale také nový Mass Effect a zapomínat nesmíme ani na Star Wars: The Old Republic, pro které stále vzniká nový obsah.

Zdroj: EA