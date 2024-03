Vývoj Final Fantasy XVI pro PC se chýlí ke konci. Máme očekávat vysoké hardwarové nároky

Není žádným tajemstvím, že po loňském vydání na PlayStation 5 se Final Fantasy XVI chystá i na PC. Tato verze zatím ale stále nemá datum vydání. Místo toho jsme se dočkali prvního DLC Echoes of the Fallen a na jaře nás čeká další rozšíření příběhu The Rising Tide. Nyní alespoň producent Naoki Jošida nastínil, kdy můžeme s PC verzí počítat. Vývoj se prý zdárně blíží ke konci.

"Co se současného stavu vývoje týče, snažíme se vyřešit poslední fáze optimalizace." Prý zatím nejsou schopni přesně určit hardwarové požadavky, ale máme počítat, že budou "poněkud vysoké". Ohledně toho, kdy FF XVI na PC můžeme očekávat, zatím Square Enix nemá přesné datum. Jošida každopádně říká, že to bude dříve než za rok.

Abyste měli jistotu, že vám tato novinka na vašem stroji poběží, tak si ještě před vydáním budete moci vyzkoušet demoverzi. Square Enix tedy volí podobný postup jako na PlayStationu. Otázkou ale je, jestli se Final Fantasy XVI dostane na PC rovnou i s oběma rozšířeními nebo na kompletní příběh budou muset hráči na této platformě čekat ještě o něco déle.

Zdroj: Game Informer