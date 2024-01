Vývoj Forza Motorsport není u konce ani po vydání. V průběhu roku přijdou vylepšení v mnoha směrech

Loni byla největší závodní hrou jednoznačně nová Forza Motorsport od studia Turn 10. I když se dočkala velmi dobrých hodnocení, ze strany hráčů takovou chválu ani zdaleka nesklidila. Vývojáři ale mají v plánu hru nadále vylepšovat a v průběhu následujících několika měsíců mají přijít úpravy umělé inteligence, postupu hrou a nekonzistentního systému Forza Race Regulations.

Úpravy stylu postupu hrou mají být jednou z největších priorit pro letošní rok, ale zatím nebylo řečeno, čeho konkrétně se změny budou týkat. Padlo jen nic neříkající vyjádření s tím, že bude zachováno to, co baví určitou část hráčů, a zároveň se změní to, s čím mají problém ti nejzarytější členové komunity. V případě FRR už je to přesnější. Systém občas rozdává neférové penalizace. Ve spolupráci s kompetitivní hráči by v rámci několika měsíců měla přijít kýžená vylepšení.

Stejně tak je chybová i umělá inteligence. Občas si nesmyslně přibrzdí, někdy zase zapomíná pořádně šlapat na plyn. Jednou z výtek je také to, že se auta řízená AI až příliš okatě drží trati až příliš striktně. To v praxi znamená, jedou po jedné vyznačené čáře kolo za kolem bez jakékoliv variability. Její vylepšení má být také jednou z největších priorit pro start tohoto roku.

To je zatím vše, co jsme se dozvěděli ze čtvrtletního reportu studia. Zároveň se také šušká, že je v přípravě něco většího. Koncem minulého roku totiž Forzu Motorsport do detailu rozebrali v hodinovém videu odborníci z Digital Foundry. V porovnání s Gran Turismem 7 prohrála téměř na plné čáře. Spekuluje se, že by do Forzy nejen v reakci na toto video měla přijít i grafická vylepšení. To jsou ale zatím jen dohady z neoficiálních zdrojů, takže držte svá očekávání na uzdě.