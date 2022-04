Vývoj hororu The Callisto Protocol pokračuje zdárně. Brzy se máme dočkat informací

Tvůrci slibují odhalení šťavnatého nášupu detailů z nadcházejícího projektu duchovního otce Dead Space.

Na nové hororové dílko tvůrce Dead Space, Glena Schofielda, se od prvotního oznámení rozhodně těší početná základna hororových fanoušků. O The Callisto Protocol ale zatím nevíme prakticky nic. To by se ale brzy mělo změnit.

Titul, který je příběhově zasazen do univerza PUBG, se odehrává na vězeňské kolonii na měsíci planety Jupiter, Callisto. Příběh nás zavede do roku 2032, od prvotního traileru ale nemáme žádné dodatečné informace. Podle oficiálního Twitteru Schofielda se to brzy změní.

Kromě fotky z motion capturingu se totiž rozepsal i o tom, že vývoj projektu zdárně pokračuje kupředu a o více informací se studio podělí již brzy.