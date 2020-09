Vývoj Lords of the Fallen 2 pokračuje, na starost jej má studio Hexworks

Vývoj pokračování fantasy RPG Lords of the Fallen rozhodně nelze označit za bezproblémový. Po několika odkladech a přeskočení mezi studii ale zdá se konečně svítá na lepší časy. CI Games totiž oznámil otevření zbrusu nového studia Hexworks, které převezme vývoj této dlouho odkládané fantasy rubačky.

"Už je to pěkně dlouhá doba, co jsme začali mluvit o pokračování Lords of the Fallen a začali zkoušet různé nápady. Jsem nadšen, že mohu oznámit otevření nového studia, které už na projektu pracuje značnou část tohoto roku," oznámil CEO společnosti CI Games, Marek Tyminski.

O datu vydání zatím nepadlo slovo, ale alespoň se zase pohnul vpřed vývoj samotný. Doufejme, že už beze změny vývojářů.