Vývoj nového Fable trvá déle kvůli nedostatku zkušeností s RPG, říká designér

Z nového Fable jsme zatím viděli jen kratičký teaser v roce 2020 a od té doby o něm studio Playground Games moc nemluví. Přeci jen loni měli plné ruce práce s vydáním Forza Horizon 5. Teď už by ale práce na pokračování oblíbeného RPG měly být v plném proudu. Designér Juan Fernandez v rozhovoru pro web Vandal řekl, že vývoj nejde tak rychle jako u jejich úspěšné závodní série.

Phil Spencer potvrdil, že TES 6 nevyjde dříve než pokračování hry Fable

"Vývojáři v Playground Games jsou chytří a vědí, co dělají. Chtěli se pustit do něčeho trochu jiného. Závodní hry s otevřeným světem zvládají výborně, ale postrádají lidi s vědomostmi potřebnými k tvorbě akčního RPG. Musí se přistupovat jinak ke tvorbě animací i ke skriptování. Prohánění se v autě 300 km/h vyžaduje něco úplně jiného než procházení se krajinou," říká Fernandez. Dříve pracoval například ve studiích Tequila Works nebo Ninja Theory, takže sám už si tvorbu her z jiných žánrů mohl vyzkoušet.

Zároveň podotýká, že tvorba akčního RPG s otevřeným světem je neuvěřitelně komplikovaná a zabere obrovské množství času. Vývojáři Playground Games jsou prý velmi ambiciózní, ale je potřeba mít na celou věc realistický pohled. "Je znát, že vývoj je stále delší a delší," dodal Fernandez. Rozhodně se ale přikláníme k možnosti, aby si dali s vývojem na čas. V poslední době vychází až moc her od velkých studií, které působí nedodělaně a pověst světově uznávaných tvůrců tak značně upadá. Playground Games zatím hráči berou jako záruku kvality a doufáme, že stejný pohled na něj budeme mít i po vydání nového Fable.

Zdroj: wccftech