Vývoj Perfect Dark nejspíš neprobíhá hladce. I tak by se ale novinka Xboxu mohla ukázat na letní prezentaci

Jméno Perfect Dark si můžete pamatovat z přelomu tisíciletí. Tehdy šlo FPS sci-fi od studia Rare pro konzoli Nintendo 64. O pár let později vyšlo pokračování a na Xbox 360 se dostal remaster původního dílu. Microsoft chce tuto sérii oživit v rebootu, který oznámili v roce 2020 skrz velmi krátký filmeček a založili kvůli němu nové studio The Initiative. Právě při tomto oznámení začalo poprvé padat označení AAAA hry. Jak se ale ukazuje, vývoj nejde úplně podle plánu, což uvádí novinář a insider Jeff Grubb v Giant Bombcastu.

Poté, co Xbox minulý týden zavřel několik studií Bethesdy, se začalo šuškat i o jeho dalších projektech. Perfect Dark má být jedním z těch, se kterými to nejde úplně hladce. Grubb o něm řekl, že očekávaná novinka je v těžkém stavu. K tomu svojí trošku přihodil Liam Robertson, který odkrývá zajímavosti o zrušených hrách. Dle něj by se vývoj Perfect Dark dal popsat jako velký a zdlouhavý zmatek.

Nějakého výsledku bychom se ale přeci jenom dočkat mohli, a to už na Xbox Games Showcase, která se koná 9. června. Grubb to dodal po výroku z podcastu v příspěvku na X. Se stejným názorem přichází další insider NateTheHate. Podle jeho informací ale vývoj závažné problémy nemá. Samozřejmě žádná z těchto informací není oficiální a je potřeba brát v potaz, že žádný z insiderů nemá 100% úspěšnost. Právě NateTheHate byl jedním z těch, podle kterých se Starfield měl dostat na PlayStation v první vlně portů exkluzivit Xboxu a jak vidíme, úplně mu to nevyšlo. Je tedy potřeba brát každou spekulaci s rezervou.

Zdroj: VGC