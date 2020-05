Vývoj The Last of Us 2 je dokončený, vydání v červnu nic nebrání

The Last of Us: Part 2 je definitivně připravené k červnovému vydání. Informaci zveřejnil Neil Druckmann ze studia Naghty Dog na instagramovém účtu, kde sdělil, že hra má status gold a je připravena k vydání. "Chtěli jsme, abyste věděli, že naše hra má status gold. V dubnu jsme vám sdělili, že vzhledem k situaci ve světě a logistickým potížím jsme byli nucení hru posunout. Tím jsme získali pár týdnů navíc k definitivnímu doladění hry. Nyní máme datum vydání a gold verzi hry. Začínají se tak vyrábět disky a za pár týdnů hru dostanete," sděluje Druckmann ve videu.

"Normálně by to byl moment velkých oslav. Byli bychom v kancelářích, dávali si drink, jedli dort. Místo toho jsme ale všichni doma. Chtěl bych tak využít tento moment, abych pogratuloval týmu, který stvořil tu nejambicioznější hru v naší historii. Vím, že to jsem říkal už dříve, ale nebudete vědět, jak moc ambiciozní je, dokud si ji sami nezkusíte, abyste viděli péči, kterou dostal každý detail od level designu přes mechaniky, grafiku i ozvučení a soundtrack. Bože ten soundtrack je úžasný. I když už jsme tou hrou prošli tolikrát a známe ji skrz na skrz, stále jsme při ní velmi emocionální a na jejím konci jsem plakal," pokračuje.

Největší událostí spojenou s The Last of Us se v posledních dnech stal únik informací, který odhalil klíčové scény ze hry a prozradil zlomové momenty. Jak se později ukázalo, nestál za vyzrazením příběhu nikdo ze zaměstnanců, ale útočníci ze třetí strany, kteří dost možná prostě využili uvolněných bezpečnostních opatření ve spojitosti s nutnosti práce vývojářů z domu. The Last of Us: Part 2 vychází 19. června na PS4.