Vývoj vesnického Last Holiday je v problémech. Z týmu odchází producent a scenárista

Letos v květnu vyšel simulátor českého vidláka Last Holiday. Vydání ale neproběhlo zrovna hladce. Prvotní verze totiž sotva fungovala. Jelikož jde stále o předběžný přístup, tak je jasné, že se na vývoji bude ještě dlouho pracovat. Nyní ale přišla nečekaná zpráva. Antonín Capoušek, který působil u projektu jako scénárista, producent a režisér dabingu, skrz facebookový post oznámil, že z týmu odchází.

Důvodem odchodu jsou neshody s investorem. Vývojář chtěl vést projekt jiným směrem, než si investor představoval, takže si nakonec šli každý svojí cestou. Prý nyní ani sám neví, co se hrou a samotným studiem Boomer Games bude. Špatná zpráva je to také z toho důvodu, že Last Holiday z velké části zpracovává zážitky z mládí Antonína Capouška. Pokud ho tedy někdo dotáhne dokonce, bude vypadat jinak, než jaký byl původní záměr.

Zatím tedy musíme čekat na to, jak se to s Last Holiday nakonec vyvrbí. Od vydání v předběžném přístupu vyšlo jen pár opravných patchů a zatím není náznak, že by měla být v blízké době některá z částí ze slibovaného dodatečného obsahu na cestě. Pokud byste ale vesnický život v této podobě chtěli okusit na vlastní kůži, tak si momentálně Last Holiday můžete na Steamu pořídit se slevou.