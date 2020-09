Vývojář Beyond Good & Evil 2 dal výpověď, chce raději chránit přírodu

Michel Ancel si zjevně umí jít za svými sny. Tvůrce her Beyond Good and Evil 2, Rabbids a Rayman opustil videoherní průmysl z ne úplně všedního důvodu. Rád by se totiž pracovně věnoval své další vášni - divoké přírodě.

„Po více než 30ti letech jsem se rozhodl přestat pracovat na videohrách a plně se soustředit na svou druhou vášeň: divokou přírodu. Můj nový projekt je tentokrát zasazen do skutečného světa a odehrává se v přírodní rezervaci, věnované milovníkům přírody, vzdělání a.. divokým zvířatům," říká Ancel.

„Mnohé z vás bude jistě zajímat, co se teď bude dít s projekty Wild a BG&E2. Žádný strach, po několika měsících jsou naše týmy zcela autonomní a průběh prací na projektu probíhají skvěle," dodává.

Krátce po oznámení Michela Ancela se k odchodu cenného vývojáře vyjádřil i samotný Ubisoft, a to skrze hlavního producenta BGE2, Guillauma Bruniera.

„Jeho nekompromisní vášeň nás přiměla přehodnotit, co je možné při tvorbě expanzivního, multikulturního a futuristického světa science-fiction dokázat. Tak jak poznamenal Michel, už nějakou dobu není přímo zapojen do vývoje BGE2. Náš tým však tvrdě pracoval na stavbě solidního a kreativního základu, který nám Ancel pomohl zformovat," říká Brunier.

„Nedávno jsme čelili důležitému internímu milníku a my teď přicházíme se sestavou, která dokazuje naší Space Pirate Fantasy, nabízející hodiny hraní a neuvěřitelnou úroveň svobody v plynule běžícím online sandboxu. Vycházíme z příslibů naších technologických ukázek, ukázaných na E3. Jsem neuvěřitelně hrdý na vytrvalost týmu, jejich oddanost jeden druhému a trvalou odhodlanost vyvíjet úžasnou hru," dodává.

„Stále máme před sebou ještě hodně práce a stále zvyšujeme velikost týmu, abychom vývoji hry pomohli," ukončuje Brunier oznámení Ubisoftu.