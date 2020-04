Vývojář původní modifikace DayZ chystá zbrusu nový masivní survival titul

Studio Bohemia Interactive mělo po dlouhé cestě s DayZ solidní úspěch a hra se konečně dostala i na konzole. Nyní se ale naše pozornost přesouvá na tvůrce původní modifikace, která položila základ pro DayZ - Deana Halla a bývalého kreativního ředitele BI, Briana Hickse.

Dean totiž včera vyhodil velmi zajímavý tweet, ve kterém oznamuje, že jeho studio Rocketwerkz začíná pracovat na zbrusu novém a masivním survival titulu. Prozatím neznáme bližší detaily, ale už samotný fakt nového projektu od matadoru realistického zombie žánru je výborná zpráva sama o sobě.

Super excited to announce today is the FIRST DAY that I am back working with the amazing @Hicks_206. He has joined @rocketwerkz as our Executive Producer on our massive (unannounced) survival game. We are about to start a play test! Incredible to be back working with you again!