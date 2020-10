Vývojáři Baldur's Gate 3 ukázali nejoblíbenější podobu hlavního hrdiny

Jen si to představte. Vytvoříte komplexní RPG na stovky hodin, které nabízí neméně propracovaný editor hlavního hrdiny. Umožníte hráčům, aby měli rohy, ocasy, démonické oči a když potom posbíráte data z toho, jaké postavy si hráči tvořili, vyjde vám snad ta nejobyčejnější možnost, jakou vůbec šlo vytvořit.

Larian se obecně k situacím kolem svých her snaží stavět s humorem a jinak tomu nebylo ani v tomto případě. "Dnes si ukážeme něco, co jste sami vytvořili (je to jenom vaše chyba) svými volbami v editoru postav. Vzali jsme nejpopulárnější volby a vzniklo tohle. Mysleli jsme si, že náš systém na analýzu dat nefunguje. Kontrolovali jsme to. Funguje. Co to má být? Dali jsme vám démonické oči, rohy a dokonce i ocasy. Jsme hořce zklamaní. Trošku se odvažte. My na tom tvrdě pracovali," popisuje studio, jak generický hrdina z populárních voleb vznikl.



Nejpopulárnější volby byly ty nejobyčejnější

"Když jsme se podívali na data, čekali jsme nějakého Frankensteina, protože na internetu jsme viděli spoustu šílených výtvorů. Když pak z našich dat vzešlo toto, museli jsme několikrát zkontrolovat analýzu. Postavy našich hráčů máme ale rádi a budeme s vámi brzy sdílet další data," pokračuje Larian.