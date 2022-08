Vývojáři PUBG najímají posily pro vývoj své nové hry. Půjde o adaptaci románů The Bird That Drinks Tears

Studio Krafton je na lovu nejlepších talentů herní branže.

Studio Krafton, známé především battle royale hitem PUBG, je na válečné stezce a lovu nejlepších talentů herní branže. Pracovat by měli na svém dalším zatím neoznámeném projektu s kódovým označením Wildless.

Půjde o adaptaci korejské série fantasy románů The Bird That Drinks Tears od spisovatele Yeong-do Lee, což je rozhodně hodně zajímavý základ. Bohužel o hře prozatím nevíme vůbec nic.

"The Bird that Drinks Tears je za poslední dobu nejunikátnější fantasy příběh, který jsem měl tu možnost přečíst," řekl Iain McCaig, concept artist, který pomáhal před pár lety vytvořit některé koncepční obrázky pro hru. "To je to, co mě na projektu lákalo nejvíce. Je to epické na úrovni Pána Prstenů či Duny. Fantasy svět je neokoukaný a originální."

Jde tedy rozhodně o solidní odbočku oproti PUBG, ale především něco nového a nevšedního. Stojí za to tedy projekt bedlivě sledovat.