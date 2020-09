Vývojáři sdílí dojmy z SSD a audio enginu nového PlayStationu

I když bychom raději viděli oznámení ceny a data vydání nového PlayStationu, stále je tady celá řada věcí, o kterých chceme vědět více. V nejnovějším příspěvku na PlayStation Blogu je opět řeč o SSD, které má být stěžejním prvkem nové generace. Mimo to ale přišel na řadu také audio engine Tempest 3D AudioTech, který Mark Cerny už dříve dopodrobna rozebíral. Nové dojmy nepřicházejí od architektů konzole, ale přímo z vývojářských studií, které již několik měsíců pro PS 5 tvoří hry.

Jako první přišel na řadu Brian Horton, kreativní ředitel pro Marvel's Spider-Man: Miles Moreales: "Mimo téměř okamžité načítání a rychlé cestování nám SSD umožňuje rychleji načítat a zobrazovat detailnější assety. Díky tomu by mělo město vypadat mnohem lépe a to je pro náš tým jen začátek v ohledu objevování nových možností. Je to zásadní změna a nemůžeme se dočkat, až ji budeme moci naplno využít v následujících letech."

"Jakožto vývojáři Demon's Souls jsme připraveni změnit naše myšlení díky SSD. Nevidíme ho jen jako úložiště, ale také jako paměť. Načítání rychlostí blesku vás přivede okamžitě do akce, abyste mohli pomstít nespočet svých smrtí." Tak zní slova Gavina Moora, kreativního ředitele v SIE Japan Studio.

Mattias Engström, ředitel vývoje třetího Hitmana, začíná tím, že časté ukládání a načítání je velmi důležité pro hru s obřími otevřenými lokacemi. Celkové zrychlení prý povede hráče k tomu, aby experimentovali více než před tím. Ve stejném duchu se nese i příspěvek Neila Hilla, hlavního programátora Far Cry 6. "Myslím, že až tato generace dospěje, uvidíme úžasné inovace ve streamingu a designu otevřených světů." Ari Arnbjörnsson, vedoucí programátor pro Returnal, si na druhou stranu myslí, že benefity z SSD nebudou na první pohled tak viditelné, ale výrazně zpříjemní herní zážitek.

Část ohledně SSD pak uzavírá kreativní ředitel z Insomniac Games, Marcus Smith. Doufá, že hráči už viděli jejich nové demo z Ratcheta a Clanka a také chválí rychlost disku. "Zásadně mění pravidla a umožňuje nám přemýšlet o nových možnostech v game designu, které jsou možné pouze na PS5."

Konečně se dostáváme k novému audio enginu, o kterém není řeč tak často, ale prý je stejně zásadní, jako ostatní nové aspekty PlayStationu 5. Designér Harry Krueger o něm říká, že umožňuje vytvořit pro hráče autentičtější požitek. "V rychlé akci jako je Returnal může pomoct hráči i s přehledem o situaci a snadněji tak určit polohu nepřátel nebo letícího projektilu."

"S Tempest 3D AutioTech budeme schopni přehrát audio takovým způsobem, že hráč určí polohu okolních monster bez jakýchkoliv obtíží, což hodně pomůže v situacích, kdy budete obklíčení nebo se chcete někam proplížit," říká Mathijs De Jonge, kreativní ředitel v Guerrilla Games. Jun Takeuchi od Resident Evilu Village si pak pochvaluje, že to vypadá jako by 3D Autiotech byl dělaný specificky pro hororové hry. "Bylo zvykem, že když chtěl hráč mít prostorový zvuk, musel do toho investovat hodně svého času a peněz. Nyní si 3D audio zážitek může vychutnat s klasickým headsetem."

Celý post pak zakončují Marvel's Avengers, konkrétně tedy Jurjen Katsman z Nixxes. "Když Iron Man rozbíjí něco nad vámi a Hulk řve pod vámi, chcete zvuk slyšet z těchto směrů. S novým enginem můžeme výrazně zlepšit pocit, který vás vtáhne do herního světa. A to všechno s klasickými sluchátky bez potřeby komplexních stereo systémů."

Tak co na to říkáte? Dle nás technických věcí už bylo dost a chtělo by to vyložit na stůl zbývající karty. K tomu by mohlo dojít už v průběhu tohoto měsíce, protože Sony prý chystá další prezentaci Future of Gaming. Konkrétní datum ale zatím bohužel neznáme.