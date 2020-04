Vývojářka Riotu vyzkoušela Valorant, místo zábavy byla terčem narážek

Sexuální obtěžování a další narážky jsou v online herním světě bohužel na denním pořádku a vypadá to, že se tomu nevyhnou ani sami tvůrci. Riot přišel s tímto výrokem poté, co návrhářka League of Legends zveřejnila krátké video z jejího živého vysílání online střílečky Valorant a ukázala vlnu sexuálního obtěžování.

"Takto vypadá většina hlasové komunikace, a to BEZ OHLEDU na to, jakou hru pravě hraju," píše Greenily spolu s krátkým klipem ze svého setkání s jiným hráčem. "Obvykle na to vůbec nereaguji. Jsem ticho a pokouším se nevyvolat víc. Nevyhnutelně se totiž dostáváte do bodu, kdy je prostě musíte ztlumit."

Výkonná producentka Valorantu Anna "SuperCakes" Donlon odpověděla na Greenilyn tweet, že slibuje najít způsob, jak vytvořit bezpečnější prostředí pro hráčky.

"Hnus, tohle nahání hrůzu jako samo peklo. Je mi to hrozně líto! Rozhodně začínáme dělat na dlouhodobých řešeních, které zajistí bezpečné hraní Valorantu. Dokonce i v solo režimu."

O svých zkušenostech začalo mluvit více vývojářek. Strategická analytička Aeneia popsala svá setkání s těmito hráči, a že pouhé ztlumení může být pro její tým ,,strategickou sabotáží" a je lepší se mu vyhnout.

Riot Games poprvé odhalil Valorant v březnu. Ve hře má každá postava své jedinečné schopnosti. Zbraně se kupují v podobném duchu jako v Counter-Strike. Od spuštění betaverze začátkem dubna se zdá, že spousta hráčů a streamerů hry Overwatch opustili Blizzard kvůli Valorantu.