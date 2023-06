Vývojářská studia EA se rozdělí do dvou organizací. Restrukturalizace má přinést větší kreativitu

Řada herních společností si prochází interními změnami. Do tohoto výčtu se přidává Electronic Arts. Vydavatelství rozděluje svá studia do svou oddělených organizací - EA Entertainment a EA Sports. Rozdělení má vedoucím studií poskytnout větší kreativitu, efektivitu, finanční odpovědnost a rychlejší rozhodování o strategiích vývoje, což v tiskové zprávě uvedl CEO Andrew Wilson.

Na prezidentský post EA Entertainment usedne Laura Miele. Její jméno vám možná nic neříká, ale v herním průmyslu to není žádný nováček. Pohybuje se v něm přes 25 let. Oproti tomu Vince Zampella je výraznější postava. Je jedním ze zakladatelů studia Respawn a v nové organizaci pod něj budou spadat studia tvořící velké značky jako Battlefield, Apex Legends nebo Star Wars. U mobilních her zůstává Jeff Karp. V tomto odvětví má prý EA velké plány a chtějí stavět na úspěchu, kterého dosáhli s FIFA Mobile. Lifestylové značky jako The Sims pak zůstávají pod vedením Samanthy Ryan.

Pod EA Entertainment se spojí všechny původní značky vydavatelství společně s kolaboracemi se společnostmi třetích stran. Je tedy pravděpodobné, že pod jeho hlavičkou budou vycházet i hry z programu EA Originals, který podporuje projekty od menších týmů. O něm ale v prohlášení nepadlo ani slovo.

Asi nikoho z vás nepřekvapí, že druhá organizace - EA Sports - bude zahrnovat všechny sportovní hry. K nim se ještě přidá celé portfolio závodů včetně Need for Speed. Pozice prezidenta se ujme Cam Weber, který v EA strávil necelých 15 let a vždy se motal okolo sportovní tvorby, takže volba to určitě není špatná.

Změn dozná také EA Experiences, část společnosti, která se stará o reklamu, marketing a práci s komunitou fanoušků. Chrise Bruzzoa na vedoucím postu po devíti letech vystřídá David Tinson. Z pohledu běžného hráče by se nemělo nic výrazně změnit a jaké dopady budou mít změny na samotnou společnost, neuvidíme hned s jejich uvedením. EA si pomalu ale jistě vypracovává lepší pověst, čemuž značně pomohli jejich úspěšné singleplayerovky z poslední doby jako remake Dead Space nebo Star Wars Jedi: Survivor, tak doufáme, že si podobnou kvalitu zvládnou udržet i nadále.

Zdroj: EA